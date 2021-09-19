Логуа о выборах в Госдуму в Москве: интересно наблюдать за новшествами

Депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа находится в числе наблюдателей, которые следят за ходом выборов в Госдуму в Москве. В эфире радио Sputnik он рассказал, в какой атмосфере проходят выборы.

Радио Логуа о выборах в Госдуму в Москве: интересно наблюдать за новшествами

Абхазию в качестве наблюдателей в России на выборах в Госдуму представляют депутаты Парламента Валерий Агрба и Астамур Логуа, а также председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Мы сегодня в Москве, вчера были в Московской области, посещали город Одинцово. Посмотрели шесть избирательных участков, мониторили ситуацию. Было на что обратить внимание, увидели новое и интересное для нас. В России и до этого были пилотные проекты по внедрению новых технологий в выборный процесс, а сегодня они широко используется по всей стране. Интересно было узнать, как работают умные урны, которые сразу подсчитывают количество бюллетеней, попадающих туда. Было много вопросов по поводу онлайн голосования представителям ЦИК, с кем мы имели встречи, нас интересовало, насколько надежна система от взломов", - рассказал Логуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму открылись на территории Абхазии в 08:00. Голосование продлится до 20:00.

Общее число проголосовавших на выборах в Государственную Думу России на участках, открытых в Абхазии, к 12:00 составило 4383 человека, об этом сообщили в Посольстве России в Абхазии.