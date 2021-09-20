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Дополнительное время: Цурцумия о трансляции матчей чемпионата Абхазии по футболу

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210920/1033217232/Dopolnitelnoe-vremya-Tsurtsumiya-o-translyatsii-matchey-chempionata-Abkhazii-po-futbolu.html

О проекте по онлайн матчам чемпионата Абхазии по футболу и о том, как они могут повлиять на развитие этого вида спорта в республике, в беседе на радио Sputnik рассказал его автор, режиссер Джано Цурцумия.

Радио
Дополнительное время: Цурцумия о трансляции матчей Чемпионата Абхазии по футболу

Прямые трансляции можно будет смотреть на каналах Система-спорт, Абхазское телевидение и в социальных сетях, это новшество для абхазского футбола.

"Проект в голове у меня был давно. Очень люблю футбол. За футбол сердце болит. Считаю, что, если ты человека не показываешь и не даешь ему популярность, то у него стимула нет играть хорошо. Была общая черта по всем футболистам, не было хорошего и плохого, а сейчас можно делать выбор. Цель - популяризировать футбол, показать кто есть кто, и от этого качество самого футбола вырастет", – сказал Цурцумия в беседа на радио.

Режиссер также рассказал, как проходят подготовительные работы к трансляциям, сколько человек задействовано, и в чем плюсы этого проекта.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.     

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