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Матуа о темпах вакцинации от COVID-19 в Абхазии: ожидали другого результата

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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (100)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210920/1033249833/Matua-o-tempakh-vaktsinatsii-ot-Covid-19-v-Abkhazii-ozhidali-drugogo-rezultata-.html

О причинах снижения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа.

Радио
Матуа о снижении темпов вакцинации от ковида в Абхазии

Матуа отметила, что в Абхазии снизились темпы вакцинации.

"Мы изначально ожидали другого результата. Мы начали набирать обороты со "Сутником V", у нас достаточно активно прошла первая вакцинальная компания. После небольшой передышки пришла вакцина "Спутник Лайт" того же производителя, к этой вакцине мы относимся с большим доверием, но пока нет ожидаемого результата", - сказала Алиса Матуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%. 

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (100)

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