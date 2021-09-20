Матуа о темпах вакцинации от COVID-19 в Абхазии: ожидали другого результата

Матуа отметила, что в Абхазии снизились темпы вакцинации.
"Мы изначально ожидали другого результата. Мы начали набирать обороты со "Сутником V", у нас достаточно активно прошла первая вакцинальная компания. После небольшой передышки пришла вакцина "Спутник Лайт" того же производителя, к этой вакцине мы относимся с большим доверием, но пока нет ожидаемого результата", - сказала Алиса Матуа.
Подробности слушайте в аудиофайле.
"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.