Такие обстоятельства: Кубрава и Джинджолия об инвестициях в малые ГЭС

О возрождении малых ГЭС в Абхазии, о целесообразности форм инвестирования, о рентабельности этих объектов в эфире радио Sputnik рассказали депутат Парламента Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Радио Такие обстоятельства: Кубрава и Джинджолия об инвестициях в малые ГЭС

Малые гидроэлектростанции в Абхазии располагаются на горных реках, и в советское время обеспечивали энергией отдельные села и городские кварталы. После войны 1992-1993 годов большая их часть была разрушена и до сих пор не восстановлена. Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса. 20 августа текущего года Аслан Бжания поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. 14 сентября Бывшая БагнарГЭС выставлена на конкурс по приватизации. Как возрождать малые энергетические объекты, какие формы инвестирования наиболее целесообразны, будут ли эти объекты рентабельными, рассказали депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.

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