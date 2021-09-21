23:06 21 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.33
  • EUR85.88
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Кубрава и Джинджолия об инвестициях в малые ГЭС

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (463)
213 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/15/1033255559.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210921/1033253347/Takie-obstoyatelstva-Kubrava-i-Dzhindzholiya-ob-investitsiyakh-v-malye-GES.html

О возрождении малых ГЭС в Абхазии, о целесообразности форм инвестирования, о рентабельности этих объектов в эфире радио Sputnik рассказали депутат Парламента Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Радио
Такие обстоятельства: Кубрава и Джинджолия об инвестициях в малые ГЭС

Малые гидроэлектростанции в Абхазии располагаются на горных реках, и в советское время обеспечивали энергией отдельные села и городские кварталы. После войны 1992-1993 годов большая их часть была разрушена и до сих пор не восстановлена. Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса. 20 августа текущего года Аслан Бжания поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. 14 сентября Бывшая БагнарГЭС выставлена на конкурс по приватизации. Как возрождать малые энергетические объекты, какие формы инвестирования наиболее целесообразны, будут ли эти объекты рентабельными, рассказали депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Подробности слушайте в аудиофайле. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (463)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Железная леди": политическая жизнь Ангелы Меркель
Инвестиции в электроэнергетику Абхазии: польза и риски
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться