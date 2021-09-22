Авиатор о Сухумском аэропорте: станет горячей точкой, вызывающий интерес стран к Абхазии

Радио Авиатор о Сухумском аэропорте: станет горячей точкой, вызывающий интерес стран к Абхазии

Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября Президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. Однако, за время согласований стоимость на некоторые стройматериалы уже выросла в несколько раз. Несмотря на это, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года, отметил глава государства.

О выгоде, которую сулит открытие аэропорта в Сухуме, для Абхазии, России и других стран рассказал экс-замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

"Меня эта информация радует, как авиационного профессионала, как командира корабля, который сотни раз производил посадки лайнеров на Сухумском аэродроме многие годы. Я и мои коллеги очень сожалели, что этот аэропорт прекратил существование, потому что он был не только местом прибытия туда многих жаждущих побывать на побережье Черного моря, а Абхазия являлась, без преувеличения, жемчужиной этих курортных мест, не только Советского Союза, но и всего мира. И вдруг эта жемчужина перестала сиять, потому что лишилась воздушного сообщения. Без этой жемчужины Абхазия выглядит тусклой. И это решение о строительстве аэропорта даст громадный приоритет в развитии экономики. Аэропорт – это точка, из которой осуществляется связь со всем миром. Весь мир будет открыт для того, чтобы прилетать в Абхазию и отдыхать в этом благодатном климате. Поэтому решение это очень правильное, грамотное", - отметил авиатор.

По мнению Смирнова, за время, которое займут проектные работы и строительство, необходимо отрегулировать вопросы пользования воздушным пространством.

"Здесь перспективы очевидны, потому что воздушное пространство вполне может перекрыть Россия, она может помочь в этом вопросе. Сейчас она этим занимается. С другой стороны, этот аэропорт может быть некой горячей точкой, которая разогреет интерес к Абхазии и увеличит количество стран, которые признают ее самостоятельность и независимость лучше, чем какие-либо слова. Когда прилетит кто-то из Европы или из Америки, или из Ирана, или из других стран отдыхать, это привлечет желание страны признать независимость Абхазии. Это очень важный геополитический вопрос, и ничто не придаст ему ускорение так, как наличие хорошего, отвечающего всем современным требованиям международного аэропорта", - считает Олег Смирнов.

Эксперт также отметил, что Сухумский аэропорт расположен гораздо выгоднее для взлета и посадки бортов и он мог бы служить запасным аэродромом для Сочи, как это было и в советские годы.

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