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Главный четверг: Читанава о потенциале Сухумского района

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Sputnik Абхазия
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О перспективах развития Сухумского района, его потенциале, о проблемах сельской местности и преимуществах соседства со столицей в эфире радио Sputnik рассказал глава района Алхас Читанава.

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Главный четверг: Читанава о потенциале Сухумского района

Район обладает серьезным потенциалом для развития производств, так как он расположен географически в центре республики в прямом доступе к железной дороге.

"На территории района много объектов туриндустрии, которые имели союзное значение. Они были на достаточно высоком уровне, когда функционировали. Но, к сожалению, проблему инвестиций отдельный район решить не может", – сказал Читанава.

Налоговая служба опубликовала отчеты за 7 месяцев 2021 года. Самый высокий процент выполнения планового задания в Сухумском  районе – около 167 процентов. Глава района рассказал, за счет чего получилось достичь этих результатов.

"Львиная доля перевыполнения у магазина беспошлинной торговли, но и ряд других организаций, которые пополняют бюджет района, тоже показали хорошие результаты, выше того, что ожидалось. Это я связываю с тем, что был значимый туристический сезон. Не есть хорошо, когда львиная доля, более 50 процентов, формируется не из объектов налогооблажения в сфере производства, а из коммерческих структур, которые занимаются торговлей. Это не показатель торговли", – отметил Алхас Читанава.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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