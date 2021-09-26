Кокоскир рассказал, как вести себя за абхазским застольем

О том, как вести себя за абхазским застольем, какие правила этикета при этом соблюдаются, в эфире радио Sputnik рассказал директор национальной туристической компании "Турист" Руслан Кокоскир.

Радио Профилакторий: Кокоскир об абхазском застолье

Научить туристов правилам этике за абхазским столом могут турфирмы, включающие в свой маршрут посещение настоящего абхазского застолья.

"Туристам, которые попадают за абхазское застолье мы в первую очередь показываем, как радушно их встречает хозяин дома. Перед тем, как садиться за стол, пообщавшись, гости пробуют наш крепкий напиток чачу. Хозяин дома всегда садится во главе стола. Потом уже рассаживаемся за столом по старшинству. Гость не должен сеть не на свое место. Хозяин дома поднимает тост. Когда он говорит, все перестают разговаривать и слушают его обязательно стоя. Единственный тост, который мы слушаем сидя, молча и тихо – за те. Кого не стало рядом с нами", - рассказал Кокоскир.

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