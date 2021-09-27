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© Foto / предоставила Светлана Беклемищева

Беклемищева: война в Абхазии вспоминается в черном и белом, нет промежуточных оттенков

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Российский журналист, кавалер ордена Леона Светлана Беклемищева в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями, как встретила известие об освобождении Сухума от войск госсовета Грузии.

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Беклемищева: война в Абхазии вспоминается в черном и белом, без промежуточных оттенков

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

Тот день российский журналист, кавалер ордена Леона Светлана Беклемищева хорошо запомнила, так как он совпал с ее Днем рождения. Светлана работала корреспондентом в Абхазии в период Отечественной войны 1992-1993 годов. В интервью с радио Sputnik Абхазия она поделилась дорогими сердцу воспоминаниями.

"Абхазия для меня - очень дорогая сердцу страна и дорогие сердцу люди, которые будут со мной, жить в моей душе до последнего дня. Слишком много нас соединяет, слишком много мы пережили вместе… Война, мне кажется, вспоминается в резких красках – черное и белое, нет каких-то промежуточных вариантов, каких-то оттенков. Есть или сумасшедшая радость, которая была 27 сентября, или какое-то жуткое горе, когда, например, погиб Мирод Гожба. Это было что-то невыносимое и непередаваемое. Это был ум Абхазии, он был такой мудрый человек. И он погиб при освобождении Сухума, в один из последних дней войны. И это было еще страшнее. Конечно, страшно, когда и в первые дни люди гибли, но когда вот-вот победа", –  сказала сквозь слезы Светлана Беклемищева.

Полностью интервью слушайте в аудиофайле и на радио Sputnik Абхазия.

 

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