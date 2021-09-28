Фурсов рассказал, почему бывшие республики СССР оказались в тупике

Ни одна бывшая республика Советского Союза, получившая независимость в 1991 году, не свободна от антирусскости как фактора государственного строительства, отмечает российский историк и социолог, гендиректор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Радио Фурсов рассказал, почему бывшие республики СССР оказались в тупике

Россия всегда была чем-то целым в отличие от республик, которые составляли Советский Союз, ― они всегда были элементом чего-то целого – либо Российской империи, либо Советского Союза, напоминает историк.

"После того, как был разрушен Советский Союз, все эти бывшие республики стали перед проблемой – как ковать идентичность, на основе чего создавать свою государственность. И они пошли по самому простому, самому тупому и самому подлому пути формирования идентичности как антирусскости, это в крайней форме нам демонстрирует Украина, но в той или иной степени ни одна бывшая республика Советского Союза, ставшая свободной в 91-м году, не свободна от антирусскости или соблазна антирусскости как фактора государственного строительства, и это изобретение своей собственной государственной идентичности иногда смехотворно", ― говорит Фурсов.

Историк приводит в пример Украину, которая никогда ранее не была самостоятельным государством ― часть ее территории была частью Великого княжества Литовского, затем Российской Империи, затем Советского Союза.

"Не было никогда такого государства Украина. Они государственность получили от Украинской ССР, которая была частью Советского Союза, и стали выстраивать украинскую государственность и идентичность как антирусскую. И когда вы себя цивилизационно отсекаете, не будет у вас Пушкина, Горького, Лермонтова, Менделеева, Ломоносова. Будет, при всем уважении, Леся Украинка и Тарас Шевченко, и ни в чем себе не отказывайте. И то же самое по Средней Азии, по Закавказью, по Прибалтике", ― говорит Фурсов.

СССР испытывал серьезный структурный кризис уже в 70 ― 80-е годы прошлого века, который усилиями неких внутренних и внешних групп превратили в системный. Восстановить Советский Союз в том виде, в котором он был, невозможно, мы живем в другую эпоху, убежден историк.

"Зачем же присоединять к себе тех, кто тебя не уважает, кто не хочет быть с тобой, кто кричит, что всю жизнь русские были оккупантами, завоевателями. Ну хорошо, давайте теперь сами, проблема только в том, что эти все страны, которые не привыкли быть самостоятельными и никогда не привыкнут, у них альтернатива ― быть частью чего-то", ― говорит Фурсов.