Шаповалов о блокировке RT на YouTube: российские ресурсы пугают западные элиты

Радио Шаповалов о блокировке каналов RT на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google максимально быстро снять ограничения с двух немецких каналов RT на YouTube.

В письме IT-гиганту Роскомнадзор назвал блокировку RT DE и Der Fehlende Part актом цензуры в отношении российских СМИ.

"Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today… В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", – говорится в письме Роскомнадзора.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в интервью радио Sputnik отметил, что в последнее время наблюдается тоталитарный диктат социальных сетей.

"Ни государство на уровне органов власти, ни международные инстанции, а частные структуры, которые занимаются предоставлением своей площади для информации, решают, заблокировать или не заблокировать тот или иной ресурс. В отношении российских ресурсов это превращается в откровенную атаку на российские СМИ. Это неудивительно, потому что практически во всех европейских странах и в США RT и Sputnik занимают лидирующие позиции, потому что это во-первых, единственный альтернативный источник информации в мире лжи местных СМИ. Местных не утраивает этот односторонний взгляд, внутренняя цензура, которая введена западными СМИ. Во-вторых, это источник правдивый и широко информативный, в рамках деятельности наших ресурсов рассматриваются те вопросы, которые табуированы западными СМИ. Поэтому российские СМИ становятся мощнейшим информационным ресурсом на Западе, и, конечно, это пугает западные элиты, поэтому идут такого рода блокировки. Россия очень аккуратно и толерантно относится к западным ресурсам. Поэтому в России найдут какой-то иной способ без отключения YouTube, тем более он популярен среди россиян", – отметил политолог.