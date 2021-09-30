Хашба: основного Абхазия добилась – мы живем в признанном государстве

Воспоминаниями о военном и послевоенном периодах истории Абхазии в интервью радио Sputnik поделился абхазский и российский государственный деятель, зампредседателя Госкомитета обороны в 1992-1993 годах, кавалер ордена Леона Нодар Хашба.

Радио Хашба: у государства Абхазия много проблем, но основного мы добились

В ходе Отечественной войны народа Абхазии Нодар Хашба нес ответственность за силовой блок страны. 1 октября Нодар Хашба отметит свой 70-летний юбилей.

"..Мы можем констатировать, что наше государство получило признание, что мы развиваемся. Да, много проблем, много нерешенных вопросов, но основного мы добились – мы живем в признанном государстве, которое имеет хорошие перспективы", – отметил Хашба.

Подробности интервью с Хашба слушайте в аудиофайле.

В Абхазии 30 сентября отмечают главный государственный праздник День Победы и Независимости.

В этом году исполнилось 28 лет со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов.