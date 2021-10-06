Ампар об освобождении Гагры в 1992 году абхазскими ополченцами: блистательная операция

Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии. Участник операции, кавалер ордена Леона Рафаэль Ампар поделился своими воспоминаниями в эфире радио Sputnik.

Радио Ампар об освобождении Гагры в 1992 году абхазскими ополченцами: блистательная операция

В течение нескольких дней в 1992 году грузинские войска взяли под контроль практически всю Абхазию. С каждым днем враг наращивал свои силы, военную мощь. Возникла угроза потери дороги, соединяющей республику с Северным Кавказом, откуда с первых дней войны шли добровольцы. Чтобы сохранить эти "ворота" и освободить западную часть страны, председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба отдал приказ о проведении операции по освобождению Гагры. 2 октября 1992 года началась операция по освобождению Гагрского района. 6 октября 1992 года в ходе операции народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу.

Освобождение Гагрского района дало возможность выхода к границе с Россией, что в итоге повлияло на весь ход войны.

В числе освободителей Гагрского района Абхазии был и ветеран войны, кавалер ордена Леона Рафаэль Ампар. Он поделился своими воспоминаниями в эфире радио Sputnik.

"...Что касается людского ресурса, то противник был в разы больше. У въезда в город - кладбище, которое довольно сложно было пройти, противник отстреливался с разных сторон. Центральная дорога также была хорошо загорожена противником и техники у него было в несколько раз больше. Естественно, у них были и пушки, и танки, и боевые машины пехоты, но шаг за шагом нам удавалось проходить. Что скрывать, и у нас были потери, их было немало. Так или иначе тот боевой и моральный дух, который был у наших ребят, он позволял идти вперед. Основную силу противник потерял именно у въезда в город Гагра", – рассказал Ампар.

Более подробно беседу можно послушать в аудиофайле.