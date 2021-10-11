Хинтба о последствиях пандемии: сфера искусства стала жертвой

Радио Хинтба о последствиях пандемии: сфера искусства стала жертвой

"ИЗОляция-искусство" – так называется совместный проект Союза художников Абхазии, Центрального выставочного зала и международного информационного агентства Sputnik Абхазия. Это онлайн-выставка, на которой представлены работы 19 абхазских художников, созданные в период пандемии коронавируса. Все эти работы можно увидеть на сайте Sputnik Абхазия. Цель проекта – налаживание связи художника с аудиторией. Диана Хинтба – одна из участниц данного проекта.

"Художник всегда большее время работает на изоляции, поэтому эта ситуация нам знакома. Да, можно посчитать плодотворным этот период, потому что у меня появилось много новых работ. Жаль, что их нельзя выставить в помещении. Изоляция наложила свой отпечаток. В ее первые месяцы было много интересного цифрового контента. Это с какой-то точки зрения хорошо повлияло – пришли новые идеи, вдохновение. Но долго так существовать невозможно, и сейчас ситуация с искусством огорчает. Сфера искусства стала жертвой, искусство осталось под запретом. Эта онлайн-выставка – великолепный проект. Было приятно предоставить свои работы, чтобы их хотя бы увидели в онлайн-формате", – сказала Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия.