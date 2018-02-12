Что такое Конституционный суд?

Зачем нужен Конституционный суд?
Конституционный суд решает, противоречат ли какие-то законы Конституции или нет. И если он объявит, что норма какого-то закона противоречит Конституции, то всем другим судам запрещено ее применять.
Конституционный суд делает это не по своей инициативе, а по запросу граждан или должностных лиц. Например, человек судится с кем-то в районном суде и считает, что применяемый в его деле закон нарушает Конституцию. В этом случае можно обратиться в Конституционный суд с соответствующим запросом. КС рассмотрит этот закон, не касаясь при этом самого спора, и вынесет постановление, исходя из которого остальные суды должны разрешить дело.
Состав и функции Конституционного суда Абхазии
Конституционный суд состоит из пяти судей, избираемых на должность Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия по представлению президента Республики Абхазия.
Судьями Конституционного суда Республики Абхазия могут быть граждане Абхазии, достигшие возраста 40 лет и имеющие стаж работы по юридической специальности не менее 15 лет.
Судьи Конституционного суда Абхазии избираются сроком на 15 лет, при этом избрание судьи Конституционного суда на новый срок не допускается.
Судьи неприкосновенны, независимы и подчиняются только Конституции и законам Абхазии.
Судьи не могут занимать другую должность в органах государственной власти и органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой. Судьи не могут принадлежать к политическим партиям и иным общественным объединениям.
Кому подчиняется Конституционный суд?
Согласно Конституции, Конституционный суд самостоятелен и независим.
Недопустимо вмешательство в деятельность суда.
Любое воздействие на судью или вмешательство в осуществление правосудия преследуется законом.
Проведение демонстраций, собраний и митингов в помещениях зданий судов запрещено.
Судейский состав
На заседании Парламента 12 февраля судейский состав Конституционного суда Абхазии был сформирован полностью.
- Людмила Ходжашвили родилась 6 января 1957 года. С мая 1980 года по сентябрь 1983 года работала секретарем судебного заседания Верховного суда Туркменской ССР. С 7 апреля 2005 года по 21 сентября 2011 года возглавляла Министрство юстиции Абхазии. Ходжашвили — заведующая кафедрой гражданского права и процесса Абхазского государственного университета, доцент.
- Рауль Пантия родился 7 марта 1962 года в селе Адзюбжа Очамчырского района. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, награжден медалью "За отвагу". С мая 2005 года заместитель министра юстиции Абхазии.
- Диана Пилия родилась 15 сентября 1967 года в городе Гудаута Абхазской АССР. С 2003 по 2015 годы — государственный нотариус Сухумской районной государственной нотариальной конторы №2, председатель Ассоциации юристов Республики Абхазии, член Координационного совета Международного союза юристов. В 2014 году – член комиссии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по конституционной реформе.
- Нурий Тания родился 15 апреля 1964 года в Гудауте. Окончил Абхазский государственный университет в 1989 году. В том же году начал работать в судебных органах и в органах внутренних дел на различных должностях. Работал прокурором Гудаутского района, был начальником следственной части МВД республики. В 2014 году его вновь назначали прокурором Гудаутского района, а с 2016 года работал генеральным прокурором Республики Абхазия.
- Алиса Бигвава родилась 29 августа 1968 года. В 1990 году окончила историко-юридический факультет Абхазского госуниверситета по специальности "Правоведение". С 1990 по 1992 годы работала следователем СО УВД города Сухум. С 1993 по 1996 годы – помощник прокурора города Сухум. С 1996 года по 2005 год – заместитель прокурора города Сухум. С 2005 по 2015 годы – прокурор города Сухум. С ноября 2015 года по настоящее время – помощник Генерального прокурора Абхазии по особым поручениям. В 2011 году награждена нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Республики Абхазия". Приказом председателя Следственного комитета России награждена медалью "За содействие". В 2014 году присвоен чин Государственного советника юстиции III класса.