Что такое Конституционный суд?

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

Зачем нужен Конституционный суд?

Конституционный суд решает, противоречат ли какие-то законы Конституции или нет. И если он объявит, что норма какого-то закона противоречит Конституции, то всем другим судам запрещено ее применять.

Конституционный суд делает это не по своей инициативе, а по запросу граждан или должностных лиц. Например, человек судится с кем-то в районном суде и считает, что применяемый в его деле закон нарушает Конституцию. В этом случае можно обратиться в Конституционный суд с соответствующим запросом. КС рассмотрит этот закон, не касаясь при этом самого спора, и вынесет постановление, исходя из которого остальные суды должны разрешить дело.

Состав и функции Конституционного суда Абхазии

Конституционный суд состоит из пяти судей, избираемых на должность Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия по представлению президента Республики Абхазия.

Судьями Конституционного суда Республики Абхазия могут быть граждане Абхазии, достигшие возраста 40 лет и имеющие стаж работы по юридической специальности не менее 15 лет.

Судьи Конституционного суда Абхазии избираются сроком на 15 лет, при этом избрание судьи Конституционного суда на новый срок не допускается.

Судьи неприкосновенны, независимы и подчиняются только Конституции и законам Абхазии.

Судьи не могут занимать другую должность в органах государственной власти и органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой. Судьи не могут принадлежать к политическим партиям и иным общественным объединениям.

Кому подчиняется Конституционный суд?

Согласно Конституции, Конституционный суд самостоятелен и независим.

Недопустимо вмешательство в деятельность суда.

Любое воздействие на судью или вмешательство в осуществление правосудия преследуется законом.

Проведение демонстраций, собраний и митингов в помещениях зданий судов запрещено.

Судейский состав

На заседании Парламента 12 февраля судейский состав Конституционного суда Абхазии был сформирован полностью.