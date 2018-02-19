Биография: Ирма Амичба

С 19 февраля 2018 года исполнение обязанностей министра финансов Республики Абхазия возложено на Ирму Амичба, заместителя министра финансов Республики Абхазия.

Ирма Федоровна Амичба родилась 17 февраля 1973 года в Сухуме.

В 1990 году окончила абхазскую среднюю школу № 10 в Сухуме.

В 1996 году окончила экономический факультет Абхазского государственного университета, присвоена квалификация "экономист".

С 3 июля 1996 года – специалист сводного управления по учету и отчетности бюджета, контроля и методологии бухгалтерского учета в Министерстве финансов Республики Абхазия.

C 14 апреля 1998 года – начальник отдела финансирования органов госаппарата, правоохранительных органов и других структур управления Министерства финансов Республики Абхазия.

С 21 июня 2004 года по 1 июля 2004 года — слушатель программы "Государственное управление: содержание, технологии, критерии эффективности" в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 29 октября 2011 года по настоящее время – заместитель министра финансов Республики Абхазия.

Не замужем.