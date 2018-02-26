Союз журналистов Абхазии огласил имена победителей творческих конкурсов за 2017 год

Конкурс "Лучшая журналистская работа 2017 года"
1-ая премия — Виталий Амаршан. Статья "Если не удастся достичь единства". Газета "Апсны".
2-ая премия — Дмитрий Габелиа. Статья "Время стратегически мыслящих". Журнал "Алашара".
2-ая премия — Манана Кокоскир. Телеочерк "Простая история". АГТРК.
3-ая премия — Лейла Пачулия и Есма Арджения. Статья "Приходит беда — надо бить во все колокола. Газета "Республика Абхазия".
3-ая премия — Анна Гуния. "Гибель невесты из телецикла "Аус ду". АГТРК
3-ая премия — Адгур Гунба. Телецикл "Ажвеипшаа". АГТРК.
Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Госкомитета по репатриации Республики Абхазия
1-ая премия — Гугуца Джикирба. Статья "Боль". Газета "Апсны".
2-ая премия — Анастасия Никонова. Телепередача "История потомка абхазских махаджиров Емина Абиджба". Телекомпания "Абаза-ТВ".
2-ая премия — Лилиана Яковлева. Цикл статей "Турция — Абхазия. Жизнь в диаспоре". Газета "Республика Абхазия".
3-ая премия — Бадри Есиава. История сирийского солдата Гечба: война, вернувшая родину. "Sputnik Абхазия".
3-ая премия — Ирма Адлейба. Статья "Сто лет назад". Газета "Апсны".
3-ая премия — Саида Жиба. Статья "Сон и явь". Газета "Апсны".
Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Национального Банка Республики Абхазия на лучшую журналистскую работу по банковской деятельности
1-ая премия — Надежда Боровикова. Цикл передач "Новые продукты Сбербанка Абхазии". "Абаза-ТВ".
2-ая премия — Есма Джикирба. "Как использовать кредиты". АГТРК.
3-ая премия — Заира Цвижба. Интервью "Люди и деньги. Банки и банкоматы". Газета "Республика Абхазия".