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Союз журналистов Абхазии огласил имена победителей творческих конкурсов за 2017 год

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Конкурс "Лучшая журналистская работа 2017 года"

1-ая премия —  Виталий Амаршан. Статья "Если не удастся     достичь единства". Газета "Апсны".

2-ая премия —  Дмитрий Габелиа. Статья "Время стратегически мыслящих". Журнал "Алашара".

2-ая премия —   Манана Кокоскир. Телеочерк "Простая история". АГТРК.

3-ая премия —   Лейла Пачулия и Есма Арджения. Статья  "Приходит беда — надо бить во все колокола. Газета "Республика Абхазия".

3-ая премия —  Анна  Гуния. "Гибель невесты из телецикла "Аус ду". АГТРК   

3-ая премия  —  Адгур Гунба. Телецикл "Ажвеипшаа". АГТРК.

Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии  и Госкомитета по репатриации Республики Абхазия

1-ая премия — Гугуца Джикирба. Статья "Боль". Газета "Апсны".

2-ая премия — Анастасия Никонова.  Телепередача "История потомка абхазских махаджиров Емина Абиджба". Телекомпания "Абаза-ТВ". 

2-ая премия — Лилиана Яковлева. Цикл статей "Турция — Абхазия. Жизнь в диаспоре".   Газета "Республика Абхазия".

3-ая премия — Бадри Есиава.    История сирийского солдата Гечба: война, вернувшая родину. "Sputnik Абхазия".

3-ая премия — Ирма Адлейба. Статья "Сто лет назад". Газета "Апсны".

3-ая премия — Саида Жиба. Статья "Сон и явь".  Газета "Апсны".

Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Национального Банка Республики  Абхазия  на лучшую журналистскую работу по банковской деятельности

1-ая премия — Надежда Боровикова.  Цикл передач "Новые продукты  Сбербанка Абхазии". "Абаза-ТВ".

2-ая премия —  Есма Джикирба. "Как использовать кредиты". АГТРК.  

3-ая премия — Заира Цвижба. Интервью "Люди и деньги. Банки и банкоматы". Газета "Республика Абхазия". 




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