Без паники: как вести себя во время пожара

Правильная тактика и осведомленность о правилах поведения - главные инструменты при пожаре.

Пожару "нет"

Прежде всего необходимо заранее предостеречь себя от возможности воспламенения в собственном доме. Для этого избегайте хранения в жилище бензина, керосина и других легковоспламеняющихся веществ.

Не захламляйте антресоли и чуланы. Приобретите огнетушитель. Очаги пожара в некоторых случаях могут быть ликвидированы самостоятельно, до приезда пожарных. Огнетушитель особенно необходим, если вы житель многоэтажки, где огонь распространяется с огромной скоростью.

© Sputnik Леон Гуния Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Перед выходом из дома проверьте, отключены ли нагревательные электроприборы.

Если вышли из дома, но есть сомнения по поводу отключенного утюга – возвращайтесь. Лучше опоздать, чем вернуться на пепелище.

Раз в год электропроводке в помещении необходима полная профилактика. Это отнимет один день, но застрахованы вы будете надолго.

Порой одна розетка выдерживает напряжение от работающего чайника, плиты, фена, компьютера. Это может привести к износу электропроводки и короткому замыканию.

Если пользуетесь газовыми плитами, убедитесь, что после использования вы перекрыли все краны. Старайтесь не подпускать детей к открытому огню.

Главней всего – погода в доме

Если легкое воспламенение или задымление настигло вас в квартире или доме, в первую очередь попытайтесь установить источник пожара – откуда исходит опасность.

Следующий шаг, найдите свой телефон и незамедлительно позвоните в пожарную охрану.

Для вызова пожарной бригады наберите "01" с любого городского телефона, а также 101 или 010 при звонках с мобильного оператора "Аквафон" и 101 при звонках с "А-мобаил".

Основная причина возгорания в жилых помещениях – электропроводка или электрические приборы. Поэтому убедитесь, что отсутствует вероятность поражения электротоком при попытке самостоятельного тушения. В таком случае попытайтесь обесточить дом или квартиру.

Если загорелись бензин или керосин, то ни в коем случае не заливайте их водой. Лучшее средство – песок, земля, огнетушитель, плотная ткань, лучше смоченная водой.

В случае если пламя уже распространилось, и самостоятельно справиться с ним невозможно, ждите бригаду пожарных и попытайтесь покинуть помещение. До приезда специалистов плотно закройте двери квартиры, сообщите о пожаре соседям сверху и снизу, ожидайте пожарных на улице и проведите к очагу.

Пожар может разрастись до больших размеров и заблокировать выход. Попытайтесь ползком передвинуться к балкону и плотно закрыть за собой дверь. Температура у пола значительно ниже, а кислорода больше.

При выходе на балкон зовите на помощь прохожих.

Не паникуем и "правильно" дышим

Если пожар настиг вас вне дома, на работе, в магазине или торговом центре, первый шаг — оцените обстановку. Поймите, откуда исходит опасность.

© Sputnik. Анна Огородник МЧС: в жару разжигать костры для пикников категорически запрещено

В таком случае работники или охрана помещения должны быть осведомлены о ходе действия и незамедлительно вызвать пожарных. Однако для подстраховки вы можете самостоятельно позвонить в пожарную охрану. Постарайтесь внятно сообщить о проблеме.

Основная сложность при пожарах в общественных местах – все пытаются выйти, но это не всегда правильно. За пределами помещения масштаб пожара может быть значительнее, чем можно представить. Оцените обстановку и поймите, можно или нельзя выходить наружу. Для этого приложите руки к двери или металлической ручке, если они горячие – пожар охватил все здание. Не покидайте свое убежище.

Не входите в помещения с большой концентрацией дыма и видимостью меньше 10 метров.

Я выбрался из "огненной" комнаты. Что делать дальше?

Во-первых, двигайтесь в противоположную сторону от огня. Путь к эвакуационному выходу вам должны указать специальные знаки.

Ни при каких обстоятельствах не используйте лифт, так как он может остановиться. Ядовитые выделения могут проникнуть в шахту и вам не миновать отравления, не говоря уже о нехватке воздуха и пожаре в самом лифте.

Двигайтесь к выходу на четвереньках или ползком – вредные продукты горения скапливаются на уровне вашего роста. Старайтесь держаться за двери, поручни, перила.

Если ситуация не критичная и есть время в запасе, а также никто за вами не следует, плотно закрывайте за собой двери. Покинув охваченное огнем здание, не вздумайте возвращаться назад, даже, если в здании остались ваши близкие родственники. Героические поступки должны уступить место здравому смыслу. Спасение людей – дело профессионалов.

Сообщите о себе должностным лицам. Это очень важный шаг, так как после ликвидации пожара составляются списки пострадавших. Вас могут счесть без вести пропавшим, что даст родственникам лишний повод для волнения.

Огненный капкан

Оценив ситуацию, вы поняли – соседние комнаты охвачены огнем. Что делать в таком случае? Постарайтесь не поддаваться всеобщей панике. Для того чтобы ядовитые вещества и дым не попадал в комнату, дверные проемы и отверстия закройте мокрыми тряпками. После этого, обезопасьте себя. При наличии воды намочите одежду или накройтесь мокрым покрывалом.

Сгруппируйтесь и действуйте коллективно. Распределите обязанности и постоянно смачивайте водой пол и двери. Проверьте, есть ли выход на балкон или крышу.

Ожидайте пожарных.

Дыши-не дыши: как правильно дышать при пожаре.

При задымлении, а особенно пожаре главное выработать правильную схему дыхания. Во-первых, не дышите "открыто". Старайтесь дышать через любую вещь: носовой платок, рубашку, рукав. При возможности, предварительно смочите ткань водой.

При опасности хороши все средства. Если под рукой не оказалось воды – берете любую одежду и мочитесь на нее. Дышите через ткань. Моча гораздо лучше фильтрует дым и токсичные вещества, чем вода.

Надвигается толпа

К сожалению, "стадное чувство" охватывает людей при опасности за секунды. Люди поддаются панике, и тут уже каждый сам за себя. Чтобы не стать жертвой бегущей толпы, идите исключительно по направлению ее движения. Не оглядывайтесь, не останавливайтесь.

Продвигайтесь, скрестив руки на груди и выставив локти вперед. Это поможет дышать свободнее при давке.

Если вы упали – никакой паники. Цепляйтесь за первый попавшийся движущийся или не движущийся объект. У вас есть лишь три секунды, чтобы подняться.

Впереди огненный вал

Если на вас надвигается огненный вал, не мешкая, падайте на пол. Закройте голову руками и одеждой. Старайтесь не дышать и ползком пройти к ближайшему выходу.

Заложник лифта

Пожар в лифте – одна из самых опасных ситуаций. Самостоятельно справиться с такой ситуацией сложно, но можно.

Чем больше вы паникуете, тем больше энергии и дыхания тратите. Успокойтесь, нажмите кнопку "вызов диспетчера" и сообщите о случившемся. Если не ответили, а лифт прекратил движение, зовите на помощь.

Не геройствуйте. Не пытайтесь остановить самостоятельно движущийся лифт. Дождитесь своего этажа. При возможности переключите на нижние этажи.

Попробуйте потушить огонь самостоятельно до приезда пожарной бригады. Однако категорически запрещается заливать пожар в лифте водой. В обратном случае произойдет короткое замыкание. Набросьте на очаги пожара мокрую грубую ткань.

Если двери лифта работают автоматически, попробуйте подручными средствами их раздвинуть и выбраться наружу.

Если не удалось выбраться самостоятельно, прикройте нос и рот вещами, носовым платком, рукавом, предварительно смочив их.