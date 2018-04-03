Страстная неделя: обычаи и правила поведения

Перед светлым праздником Пасхи православные отмечают Страстную неделю. В эту неделю верующие особо строго подходят к выполнению предписанных правил и обычаев, в особенности того, что касается воздержания от определенной еды.

Страстная неделя или Страстная седмица — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой. Для православных всего мира это особая неделя, предшествующая главному христианскому празднику – Светлому

Воскресению Христову. В 2018 году праздник попадает на 8 апреля.

Каждый день Страстной недели называется Великим и рассказывает о жизни последних дней Иисуса Христа на земле. В эту неделю верующие стараются строго придерживаться поста и каждый день посещать богослужения.

Великий понедельник посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа. Согласно писанию, из зависти он был продан братьями в Египет – это стало прообразом страданий Иисуса.

Также в первый день седмицы вспоминают бесплодную смоковницу из Евангелия, которую Христос проклял, так как она символ души, не приносящей духовных плодов.

В понедельник из еды можно употреблять: сырые овощи, фрукты, а также хлеб и воду.

В этот день принято проводить генеральную уборку дома.

Великий вторник рассказывает нам об обличении Иисусом фарисеев и книжников, а также о притчах, которые Спаситель рассказывал в Иерусалимском храме. Вспоминается также патриарх Константинопольский Фома, который, по легенде, спасал верующих от лихорадки.

Питаться в этот день разрешено тем же, что и в понедельник.

Великая среда посвящена покаянию грешницы, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению, а также предательству Иисуса апостолом Иудой Искариотом, совершенному за 30 сребреников.

Считается, что в этот день нечистая сила выходит наружу и бесчинствуют. Нельзя заниматься рукоделием.

Рацион остается прежним.

Великий четверг, он же — чистый, отсылает к Тайной вечере, на которой Иисус установил таинство Евхаристии, или Святого причастия, и совершил омовение ног учеников в знак глубочайшего смирения и любви к ним.

Вспоминается также молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В Чистый четверг нужно встать до восхода солнца, умыться, прибрать дом, украсить дом и начинать приготовления к Пасхе. Начинаем красить яйца, печь первые куличи и делать паски.

Питаться можно сырыми овощами, фруктами, хлебом и водой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гастроэнтеролог: поститься полезно

Великая пятница — самый скорбный день Страстной недели.

В этот день вспоминаются крестные муки и смерть Иисуса Христа.

От еды следует воздержаться, но, если не получается, то можно съесть кусочек хлеба и выпить воду. Это разрешается делать раз в день. Считается, что в Великую пятницу нельзя работать. В народе говорилось: "птичка гнезда не вьет".

Великая суббота — это день покоя и воспоминания о пребывании Христа во гробе. В храмах проходит освящение пасхальных угощений. А в Иерусалиме совершается церемония схождения Благодатного огня.

Неделя заканчивается самым светлым и главным христианским праздником — Светлым Воскресением Христовым. Это самый главный христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса, являющегося центром всей библейской истории.

Это также время окончания Великого поста. Рацион может не ограничиваться и пополниться различными блюдами. Верующие масштабно празднуют Светлое Воскресение, делясь куличами, крашеными яйцами, ходят в гости друг к другу с поздравлениями.