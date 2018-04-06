Победители первого Сухумского международного кинофестиваля

В конкурсной программе фестиваля участвовали только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.
Победителями кинофестиваля стали:
Гра-при — “Костик”, режиссер Ира Волкова
2 место – "Новый дом" режиссера Жига Вирк из Словении
3 место — "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания
"Лучший фильм" – "На другом берегу Дуная", Сивонг Бэй.
"Лучшая режиссерская работа" — "Половинки", режиссер Байбулат Батуллин
"Лучший сценарий" — "У меня есть брат", Максим Кузнецов, Егор Никитин, режиссер Максим Кузнецов
"Лучший актер" — Александр Кузнецов “Собачатина”, режиссер Ксения Тищенко
"Лучшая актриса" — “ ретуширование" Соня Санджари, режиссер Кавех Мазахери.
Специальные призы:
"За лучший сценарий" — Амел Гуэллати, Тунис.
"За гуманизм и память о войне" — Марко Гадж из Германии, фильм "Кто-то"
"За достоверность и непримиримость" – Ладж ли, фильм "Несчастный случай"
"За исполнение главной роли" — Эльмира Рахимджанова, фильм "Мама"
"За умение говорить языком кино" — "На другом берегу Дуная", Сивонг Бей.
"За непредсказуемый взгляд на любовь" – "Счастье", — Владимир Минкуев, Республика Саха.