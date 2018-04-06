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Сухумский международный кинофестиваль

Победители первого Сухумского международного кинофестиваля

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (26)
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Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

В конкурсной программе фестиваля участвовали только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.

Победителями кинофестиваля стали: 

Гра-при — “Костик”, режиссер Ира Волкова

2 место – "Новый дом" режиссера Жига Вирк из Словении

3 место — "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания

"Лучший фильм" – "На другом берегу Дуная", Сивонг Бэй.

"Лучшая режиссерская работа" — "Половинки", режиссер Байбулат Батуллин

"Лучший сценарий" — "У меня есть брат", Максим Кузнецов, Егор Никитин, режиссер Максим Кузнецов

"Лучший актер" — Александр Кузнецов “Собачатина”, режиссер Ксения Тищенко

"Лучшая актриса" — “ ретуширование" Соня Санджари, режиссер Кавех Мазахери.

Специальные призы:

"За лучший сценарий" — Амел Гуэллати, Тунис.

"За гуманизм и память о войне" — Марко Гадж из Германии, фильм "Кто-то"

"За достоверность и непримиримость" – Ладж ли, фильм "Несчастный случай"

"За исполнение главной роли" — Эльмира Рахимджанова, фильм "Мама"

"За умение говорить языком кино" — "На другом берегу Дуная", Сивонг Бей.

"За непредсказуемый взгляд на любовь" – "Счастье", — Владимир Минкуев, Республика Саха.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (26)



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