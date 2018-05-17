Рождество Иоанна Предтечи: история праздника

Церковь хранит память и прославляет имя Иоанна Предтечи. Он был избран предшественником Бога на земле. Креститель Господень Иоанн стал начальником воинства Небесного Царя. Его рождение празднуется, как и другие события его жизни.

Рождество Иоанна Предтечи отмечается 7 июля, усекновение его главы – 11 сентября, первое и второе обретение реликвии – 24 февраля, а ее третье обретение – 25 мая. Каждый вторник молитвы о нем возносятся перед Богом.

История праздника

В Евангелии от Луки повествуется о том, как праведные супруги, престарелые Захария и Елисавета стали родителями долгожданного младенца. Много лет они просили Господа о таком счастье. И молитва их была услышана. Этому счастливому дню предшествовали удивительные события.

Захария, будучи священником, однажды вошел в Храм Господень для совершения каждения. Он молился о прощении и утешении всего иудейского народа. По правую руку от жертвенника он увидел Ангела Господня. Испугался и смутился праведный Захария. Ангел же возвестил о том, что их молитва услышана, и что его жена родит сына в назначенный срок. Наречен он будет Иоанном и приготовит многие племена к спасению.

Священник усомнился в словах Ангела. Он потребовал подтверждения пророчества. За это Заахария и был наказан немотой. Выйдя из храма, он не смог обрадовать жену услышанной новостью. Заговорил он только в день, когда нужно было нарекать новорожденного сына. Счастливый отец вознес хвалу Богу и назвал первенца Иоанном.

© Sputnik . Юрий Абрамочкин Репродукция иконы святого Иоанна Предтечи, выполненной суздальскими живописцами в XVI веке

Почитание Рождества Иоанна Предтечи

Лишь три христианских праздника, утвержденных в честь рождения прославляемого лица, названы Рождеством. Речь идет о появлении на свет Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи. Уже наличие этого факта подчеркивает особый статус Крестителя среди почитаемых святых. Каноны праздника в честь рождения святого мученика были написаны Андреем Критским и Иоанном Дамаскиным. Его стихиры писались выдающимися гимнографами.

Рождество Иоанна Предтечи неизменно празднуется в Петров пост. Дата праздника была вычислена по свидетельству Евангелия от Луки о том, что Иоанн Креститель рожден за полгода до рождения Спасителя. Поскольку к зимнему солнцестоянию приурочено Рождество Христово, появление на свет Крестителя стало отмечаться в день летнего.

Поскольку православная церковь в России использует юлианский календарь, было потеряно астрономическое соответствие праздника. По григорианскому календарю Рождество Предтечи отмечают в июне, а по юлианскому – 7 июля. В честь этого события в Москве был возведен храм Рождества Иоанна Предтечи.

© Sputnik . Павел Балабанов Репродукция иконы "Богоматерь, Спас, Иоанн Предтеча" (Деисус) работы неизвестного мастера конца 12-го века. Государственная Третьяковская галерея.

За что почитают Иоанна Предтечу?

Будучи ровесником Христа, Иоанн был свидетелем всех событий, которые последовали вслед за рождением Богомладенца. Чудом он избежал смерти по приказу неистового Ирода, когда тот решил истребить всех младенцев, чтобы предотвратить восхождение Христа на трон.

Оставшись сиротой, Иоанн не умер с голоду. По милости Божией он был укрыт в лоне природы вдали от человеческих глаз. Хранимый Всевышним, мальчик рос в окружении животных, которые заботились о нем. Дух Святой вел его и укреплял в молитве. Иоанн рос, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. По мнению древних христианских толкователей, он принес Богу редчайший в Ветхом Завете обет девства. Его уста были помазаны великой силой обличения.

Войдя в возраст, он стал уличать грехи фарисеев и саддукеев. Корысть и гордыня, властолюбие и стяжательство – вот пороки, которые вскрывал Иоанн. Народ, понимая праведность его слов, почитал справедливого пророка и наставителя.

Когда пробил час, десять городов, стоящих на Иордане, услышали мощный призыв Иоанна. Простые люди тотчас же оставили свои дела и отправились к берегам Священной реки. Там он исповедовал каждого и заводил людей в струи воды. Осознав содеянное, мытари и блудницы присягали Иоанну в верности. Они примыкали к рядам его учеников и верных последователей. Все они ожидали пришествия Иисуса, который по воле Отца Небесного шел к берегу Иордана, чтобы спасти людей.

© Sputnik . Илья Питалев Выставка "Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков"

В назначенный час Креститель указал людям на Христа и сказал: "Вот Агнец, который возьмет грехи всего мира на себя". Спаситель был крещен Иоанном. Он оставил завет верности Господу и любви к его сыну. Всю свою жизнь Иоанн Предтеча посвятил служению Богу. После смерти Креститель был назван Церковью мучеником, первым по благодати.

Смерть Предтечи была страшной. Он указал Ироду на то, что тот нарушил седьмую заповедь закона Моисея, взяв в жены Иродиаду, жену собственного брата Филиппа. Ирод не посмел сразу казнить пророка, побоявшись народного гнева, а бросил его в темницу. Позже он приказал казнить Иоанна по просьбе дочери Иродиады. Иоанн Креститель был обезглавлен в тюремной камере. Его голову слуги принесли на блюде к ногам неверной женщины. Тело мученика было погребено учениками Предтечи. Глава Крестителя была выкрадена благочестивой служанкой Иродиады. Позже эта реликвия была утеряна и обреталась трижды.