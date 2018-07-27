Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров

|
№
п/п
|
Международное
наименование
|
наименование
|
1
|
Азитромицин
|
Сумамед
|
2
|
Амброксол
|
Амбробене
|
3
|
Амиодарон
|
Кордарон
|
4
|
Амлодипин
|
Амлодипин
|
5
|
Амоксициллин
|
Амоксициллин
|
6
|
Атенолол
|
Атенолол
|
7
|
Аторвастатин
|
Аторвастатин
|
8
|
Ацетилсалициловая кислота
|
Аспирин Кардио
|
9
|
Ацетилсалициловая кислота
|
Тромбо АСС
|
10
|
Бетаметазон
|
Дипроспан
|
11
|
Бисакодил
|
Бисакодил
|
12
|
Бисопролол
|
Конкор
|
13
|
Бисопролол
|
Конкор Кор
|
14
|
Вилдаглиптин
|
Галвус
|
15
|
Винпоцетин
|
Кавинтон
|
16
|
Гепарин натрия
|
Лиотон 1000
|
17
|
Гидрокортизон
|
Гидрокортизон
|
18
|
Гидроксиэтилрутозиды
|
Венорутон
|
19
|
Гликлазид
|
Диабетон
|
20
|
Гликлазид
|
Диабетон МВ
|
21
|
Глимепирид
|
Амарил
|
22
|
Глицин
|
Глицин форте
|
23
|
Диклофенак
|
Диклофенак
|
24
|
Дротаверин
|
Но-шпа
|
25
|
Ибупрофен
|
Ибупрофен
|
26
|
Изосорбида динитрат
|
Кардикет
|
27
|
Индапамид
|
Арифон ретард
|
28
|
Калия и магния аспарагинат
|
Панангин
|
29
|
Каптоприл
|
Капотен
|
30
|
Карбамазепин
|
Финлепсин ретард
|
31
|
Кетопрофен
|
Кетопрофен
|
32
|
Кеторолак
|
Кеторол
|
33
|
Клопидогрел
|
Клопидогрел
|
34
|
Клотримазол
|
Клотримазол
|
35
|
Корневища с корнями валерианы
|
Валериана
|
36
|
Ксилометазолин
|
Галазолин
|
37
|
Лактулоза
|
Дюфалак
|
38
|
Леводопа+Бенсеразид
|
Мадопар
|
39
|
Левофлоксацин
|
Левофлоксацин
|
40
|
Лизиноприл
|
Диротон
|
41
|
Лозартан
|
Лозап
|
42
|
Лоперамид
|
Лоперамид
|
43
|
Мебеверин
|
Дюспаталин
|
44
|
Мемантин
|
Акатинол
Мемантин
|
45
|
Метоклопрамид
|
Метоклопрамид
|
46
|
Метопролол
|
Эгилок Ретард
|
47
|
Метформин
|
Глюкофаж
|
48
|
Метформин
|
Глюкофаж лонг
|
49
|
Моксонидин
|
Физиотенз
|
50
|
Мяты перечной листьев масло + Фено-барбитал+ Этилбромизовалерианат
|
Корвалол
|
51
|
Нистатин
|
Нистатин
|
52
|
Нитроглицерин
|
Нитроглицерин
|
53
|
Нитроглицерин
|
Нитроспрей
|
54
|
Нифедипин
|
Коринфар
|
55
|
Омепразол
|
Омез
|
56
|
Офлоксацин
|
Офлоксацин
|
57
|
Панкреатин
|
Панкреатин
|
58
|
Парацетамол
|
Парацетамол
|
59
|
Пентоксифиллин
|
Пентоксифиллин
|
60
|
Периндоприл
|
Престариум А
|
61
|
Пирацетам
|
Ноотропил
|
62
|
Повидон-Йод
|
Бетадин
|
63
|
Пропранолол
|
Анаприлин
|
64
|
Пустырника трава
|
Пустырник
|
65
|
Салициловая к-та
|
Салициловая мазь
|
66
|
Салметерол+Флутиказон
|
Серетид
|
67
|
Салметерол+Флутиказон
|
Серетид Мультидиск
|
68
|
Сальбутамол
|
Сальбутамол
|
69
|
Сеннозиды А+В
|
Сенаде
|
70
|
Спиронолактон
|
Верошпирон
|
71
|
Тамсулозин
|
Омник
|
72
|
Тимолол
|
Арутимол
|
73
|
Тиоктовая кислота
|
Берлитион 300
|
74
|
Тиоктовая кислота
|
Берлитион 600
|
75
|
Тиоридазин
|
Сонапакс
|
76
|
Урсодеоксихоловая кислота
|
Урсосан
|
77
|
Фамотидин
|
Квамател
|
78
|
Флуконазол
|
Флуконазол
|
79
|
Фуросемид
|
Фуросемид
|
80
|
Хлорамфеникол
|
Левомицетин
|
81
|
Хлоргексидин
|
Хлоргексидин
|
82
|
Хлоропирамин
|
Супрастин
|
83
|
Холина альфосцерат
|
Глиатилин
|
84
|
Цетиризин
|
Цетрин
|
85
|
Цефтриаксон
|
Цефтриаксон
|
86
|
Ципрофлоксацин
|
Ципрофлоксацин
|
87
|
Эналаприл
|
Энам
|
88
|
Эналаприл
|
Энап
|
89
|
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
|
Мексидол
|
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