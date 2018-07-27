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Лекарственные препараты

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров

© Fotolia / Mrallen
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Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании в четверг 26 июля.

п/п

Международное

наименование

Торговое

наименование

1

Азитромицин

Сумамед

2

Амброксол

Амбробене

3

Амиодарон

Кордарон

4

Амлодипин

Амлодипин

5

Амоксициллин

Амоксициллин

6

Атенолол

Атенолол

7

Аторвастатин

Аторвастатин

8

Ацетилсалициловая кислота

Аспирин Кардио

9

Ацетилсалициловая кислота

Тромбо АСС

10

Бетаметазон

Дипроспан

11

Бисакодил

Бисакодил

12

Бисопролол

Конкор

13

Бисопролол

Конкор Кор

14

Вилдаглиптин

Галвус

15

Винпоцетин

Кавинтон

16

Гепарин натрия

Лиотон 1000

17

Гидрокортизон

Гидрокортизон

18

Гидроксиэтилрутозиды

Венорутон

19

Гликлазид

Диабетон

20

Гликлазид

Диабетон МВ

21

Глимепирид

Амарил

22

Глицин

Глицин форте

23

Диклофенак

Диклофенак

24

Дротаверин

Но-шпа

25

Ибупрофен

Ибупрофен

26

Изосорбида динитрат

Кардикет

27

Индапамид

Арифон ретард

28

Калия и магния аспарагинат

Панангин

29

Каптоприл

Капотен

30

Карбамазепин

Финлепсин ретард

31

Кетопрофен

Кетопрофен

32

Кеторолак

Кеторол

33

Клопидогрел

Клопидогрел

34

Клотримазол

Клотримазол

35

Корневища с корнями валерианы 

Валериана

36

Ксилометазолин

Галазолин

37

Лактулоза

Дюфалак

38

Леводопа+Бенсеразид

Мадопар

39

Левофлоксацин

Левофлоксацин

40

Лизиноприл

Диротон

41

Лозартан

Лозап

42

Лоперамид

Лоперамид

43

Мебеверин

Дюспаталин

44

Мемантин

Акатинол

Мемантин

45

Метоклопрамид

Метоклопрамид

46

Метопролол

Эгилок Ретард

47

 

Метформин

Глюкофаж

48

Метформин

Глюкофаж лонг

49

Моксонидин

Физиотенз

50

Мяты перечной листьев масло + Фено-барбитал+ Этилбромизовалерианат

Корвалол

51

Нистатин

Нистатин

52

Нитроглицерин

Нитроглицерин

53

Нитроглицерин

Нитроспрей

54

Нифедипин

Коринфар

55

Омепразол

Омез

56

Офлоксацин

Офлоксацин

57

Панкреатин

Панкреатин

58

Парацетамол

Парацетамол

59

Пентоксифиллин

Пентоксифиллин

60

Периндоприл

Престариум А

61

Пирацетам

Ноотропил

62

Повидон-Йод

Бетадин

63

Пропранолол

Анаприлин

64

Пустырника трава

Пустырник

65

Салициловая к-та

Салициловая мазь

66

Салметерол+Флутиказон

Серетид

67

Салметерол+Флутиказон

Серетид Мультидиск

68

Сальбутамол

Сальбутамол

69

Сеннозиды А+В

Сенаде

70

Спиронолактон

Верошпирон

71

Тамсулозин

Омник

72

Тимолол

Арутимол

73

Тиоктовая кислота

Берлитион 300

74

Тиоктовая кислота

Берлитион 600

75

Тиоридазин

Сонапакс

76

Урсодеоксихоловая кислота

Урсосан

77

Фамотидин

Квамател

78

Флуконазол

Флуконазол

79

Фуросемид

Фуросемид

80

Хлорамфеникол

Левомицетин

81

Хлоргексидин

Хлоргексидин

82

Хлоропирамин

Супрастин

83

Холина альфосцерат

Глиатилин

84

Цетиризин

Цетрин

85

Цефтриаксон

Цефтриаксон

86

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

87

Эналаприл

Энам

88

Эналаприл

Энап

89

Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Мексидол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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