Финансовая помощь Южной Осетии и Абхазии со стороны России

Российская Федерация давно оказывает финансовую поддержку Абхазии и Южной Осетии. Объемы этой помощи были различны по своему количественному и даже смысловому значению, находясь в зависимости от текущих геополитических процессов и событий на постсоветском пространстве. Кроме того, российская финансовая помощь зависит от социально-экономической ситуации в самих республиках.

© Sputnik Томас Тхайцук Развитие экономики Абхазии и роль российских дотаций: Адгур Ардзинба дал интервью

С 2008 года, после вооруженного конфликта и признания независимости республик Российской Федерацией, финансовые потоки, направляемые из России для стабилизации социально-экономической ситуации в этих республиках, увеличились. При этом главным донором российской помощи являлась разрушенная боевыми действиями Южная Осетия, только на восстановление которой в 2008-2009 гг. Россия выделила 10 млрд рублей.

Вплоть до сегодняшнего дня Южная Осетия получает от России финансовую помощь в количественном объеме больше, чем Абхазия. И это при том, что население Южной Осетии составляет менее 50 тыс. человек, а население Абхазии – около 250 тысяч.

Дело в том, что различен потенциал экономик двух республик, который во многом определен как еще советским наследием, так и естественными географическими особенностями. Большинство опрошенных специалистов по региону едино во мнении, что экономический потенциал Южной Осетии на порядок ниже, чем у Абхазии. Это объясняется наличием у последней более выгодного географического положения (выход к морю) и обладанием соответствующей инфраструктурой (туристическая индустрия, морской порт).

Интересно, что после вхождения в состав России Крыма финансирование Абхазии и Южной Осетии, несмотря на определенные проблемы в российской экономике, не только не сократили, но даже существенно увеличили. Во многом это можно объяснить подписанными договорами о более тесной интеграции между Россией с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Новая договорная база не просто закрепляет обеспечение Россией безопасности этих республик, но и предполагает доведение социально-экономического обеспечения этих республик до российских показателей.

Разница экономического потенциала двух республик и место выделяемой Россией финансовой помощи наглядно отражены в структуре бюджетов Абхазии и Южной Осетии.

Так, доля российской помощи в бюджете Республики Абхазии составляет от 50 до 70%. Например, в 2017 г. общий объем бюджета Абхазии по доходам составлял 8,066 млрд рублей. Финансовые поступления в нем от России составили 4,716 млрд рублей. При этом Россия является основным кредитором Абхазии, долг которой уже неоднократно реструктуризировался российскими властями. Однако некоторые выплаты по кредитам абхазское правительство все же производит, например, в 2017 г. России было выплачено 273,798 млн рублей.

© Sputnik . Алексей Никольский Рост зарплат, пенсий и льготные кредиты: как Россия помогает Абхазии

Доля российской финансовой помощи в доходах бюджета Южной Осетии значительно больше. Она составляет около 90% от общего объема. В 2017 г. в общем доходе республиканского бюджета в 8,105 млрд рублей финансовая помощь России составила 7,266 млрд рублей. В бюджете Южной Осетии нет информации по кредитам, хотя российские банки наверняка участвуют в кредитовании бизнеса.

Российская финансовая помощь Абхазии и Южной Осетии оказывается на безвозмездной основе и официально состоит из двух основных частей:

Финансирование инвестиционной программы (Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия/Южная Осетия) – эти средства направляются на восстановление инфраструктуры республик. Такие программы предполагают выделение определенных сумм на конкретное время. Суммы могут корректироваться. Средства финансовой помощи на осуществление бюджетных инвестиций направляются на основании заявок от республик по мере готовности проектно-сметной документации по каждому конкретному объекту. Финансирование текущей деятельности (социально-экономическое развитие) – средства из этой части идут на выплату пенсий, зарплаты бюджетникам, медицинское страхование и другие социальные нужды. Отметим, что большинство (более 90%) жителей Южной Осетии имеют российские паспорта и соответственно получают все льготы и пенсии от России. Также и в Абхазии у большинства населения есть российские паспорта, которые позволяют рассчитывать на российские социальные стандарты.

Кроме того, как уже отмечалось выше, Россия оказывает безвозмездную помощь по обеспечению безопасности республик, охране границ и т.д. Какое количество средств уходит на эти нужды, установить невозможно.

Решения о предоставлении финансовой помощи принимаются на разных уровнях государственной власти России, и механизмы осуществления этой деятельности также находятся на разных уровнях.

Так, вопросы оперативного финансирования могут решаться в рамках двусторонних встреч президента Российской Федерации и президентов республик Абхазии и Южной Осетии. В правительстве РФ действуют межправительственные комиссии по социально-экономическому сотрудничеству с Республикой Абхазия и с Республикой Южная Осетия. Председателем российских частей этих комиссий назначен вице-премьер Виталий Мутко (ранее эту должность занимал Александр Хлопонин).

Некоторые вопросы социально-экономического взаимодействия России (и ее субъектов) с Абхазией и Южной Осетией курирует также Министерство по делам Северного Кавказа (его главой в мае 2018 г. назначен Сергей Чеботарев).

Контроль за целевым расходованием средств, полученных от России, могут осуществлять несколько ведомств, как со стороны РФ, так и со стороны республик. Например, экспертно-оценочную помощь в распределении российских средств осуществляет Министерство Северного Кавказа. Как правило, сотрудники и подразделения министерства привлекаются к оценке и экспертизе разработанной проектно-сметной документации по строительству объектов на территории республик.

Более масштабные проверки трат средств, выделенных Российской Федерацией республикам, осуществляет Счетная палата РФ.

Впервые масштабную проверку расходования выделенных средств Абхазией и Южной Осетией Счетная палата РФ осуществила по поручению Владимира Путина в 2012 г. (плановые проверки были и ранее).

Также проверку расходов осуществляют местные государственные органы: в Абхазии – Контрольная палата, в Южной Осетии – Контрольно-счетная палата. В основном Счетная палата РФ проводит проверки совместно с местными органами.

По предварительным данным, в 2018-2020 гг. Абхазии планируется выделить 11,5 млрд рублей, Южной Осетии – 16,8 млрд рублей.

Следует отметить, что в большинстве открытых источников размещается неструктурированная информация, и понять, на какую часть программы пойдет тот или иной объем средств, очень сложно. Как правило, первоначально запланированный объем средств может распределяться неравномерно во всех годовых промежутках обозначенного срока. Таким образом, более конкретные данные по выделенным Россией средствам в помощь республикам можно получить только из итогового документа исполнения федерального бюджета РФ за конкретный год.

В приведенных ниже таблицах по обозначениями "аудит" понимаются конкретные суммы, предусмотренные в российском федеральном бюджете для выделения Абхазии и Южной Осетии (без кредитов). Данные с пометкой "без аудита" были взяты либо из республиканских документов, либо получены путем вычисления.

© Sputnik Леон Гуния Объемы финансовой помощи

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.