Курбан-Байрам: история и традиции исламского праздника

История праздника

По легенде из Корана, пророк Ибрахим увидел сон, в котором к нему пришел архангел Джабраил. Он передал пророку повеление Аллаха принести в жертву своего единственного сына. Чтобы доказать свою преданность и веру в Аллаха, Ибрахим решил исполнить приказ, увиденный во сне. Но в момент, когда он занес нож над сыном, пророк услышал голос "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон". Всевышний затупил лезвие ножа и перед пророком появился ягненок, который и был принесен в жертву.

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В Коране говорится, что Аллах не нуждался в жертвоприношениях, а лишь проверял пророка и испытывал его силу веры. Ритуал нацелен на то, чтобы приблизить человека к вере во Всевышнего, а само слово "курбан" означает все, что связано с "приближением".

"Не дойдет до Аллаха ни их мясо, ни их кровь, но доходит до Него богобоязненность ваша. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас на прямой путь, а ты обрадуй делающих добро!" – говорится в Коране.

Паломничество

Ибрахим сделал свое первое жертвоприношение недалеко от Мекки, поэтому каждый год перед праздником мусульмане со всего мира съезжаются в это священное место и повторяют обряд пророка. Накануне паломники восходят на гору Арафат, молятся до захода солнца, а в день праздника семь раз обходят Каабу – святыню во дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке.

Традиции

В день праздника верующие встают рано утром, совершают омовение, надевают чистую одежду и идут в мечеть. Запрещено завтракать до праздничного намаза. В мечети мусульмане читают молитву и специальную проповедь – хутбу, в которой прославляют Аллаха и пророка Мухаммада.

После молитвы верующие приступают к жертвоприношению. Оно может происходить от лица семьи или группы людей. В жертву можно приносить только верблюдов, коров, буйволов, овец или коз. Животное должно быть здоровым. Перед обрядом над животными читается молитва "Во имя Аллаха, Аллах велик", его кладут на живот, головой в сторону Мекки.

Мясо жертвенного животного делят на три части. Одна часть достается семье, вторую дарят соседям и родственникам, а третью раздают нуждающимся. Мусульмане устраивают большое застолье, ходят друг к другу в гости и обмениваются подарками.

Мусульмане верят в то, что принесенные в жертву Аллаху животные помогут им в судный день переправиться через адскую бездну по тонкому мосту Сират в рай. Перейти через мост можно будет только на своем животном, поэтому верующие делают пометки на "курбане" в день жертвоприношения.

В этом году один из главных исламских праздников отмечается с 21 по 23 августа.