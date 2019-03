Биография Кита Флинта

В середине 1970-х годов он переехал с родителями в Эссекс. В конце 1980-х годов он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом, который стал создателем группы The Prodigy.

Первое время музыкант был танцором, в 1996 году дебютировал как вокалист с треком Firestarter с альбома The Fat of the Land (1997).

Кит Флинт создал свой сценический образ: подстриг и покрасил волосы, сделал пирсинг на лице и т.п.

Клип Firestarter изменил имидж и динамику группы, стал первым хитом и привлек к музыканту общественное внимание.

Пик популярности The Prodigy пришелся на середину 1990-х годов. Альбомы группы регулярно занимали первое место в британских чартах: Music For The Jilted Generation (1994), The Fat Of The Land (1997), Always Outnumbered, Never Outgunned (2004), Their Law: The Singles 1990-2005 (2005),Invaders Must Die (2009) и The Day Is My Enemy (2015). Последний альбом группы No Tourists вышел в ноябре 2018 года.

Кит Флинт был владельцем паба в графстве Эссекс, увлекался мотогонками. В октябре 1998 года впервые принял участие в соревнованиях на мотоциклах, где занял третье место.

Был владельцем и менеджером команды по мотоспорту Team Traction Control.

4 марта 2019 года стало известно, что музыкант скончался в своем доме в Эссексе.

