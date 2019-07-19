Сухумский троллейбус: полвека на линии

Сухумские троллейбусы вышли на маршрут в январе 1968 года, с тех пор движение прерывалось лишь на год.

Сухумская троллейбусная линия - одна из старейших на Кавказе.

Движение троллейбусов в столице Абхазии было запущено 3 января 1968 года. Первый маршрут проходил от Турбазы до перекрестка улиц Дзержинского (ныне Гумистинской) и Эшба.

Открывали движение семь троллейбусов ЗиУ-5Г. К 1983 году в городе действовало пять маршрутов: № 1 Новый район — Келасур, № 2 Рынок — Тхубун, № 3 Старый поселок — Тхубун, № 4 Новый район — Рынок, а также маршрут № 4А от Рынка до школы № 12.

В 1990 году маршрут № 4А был ликвидирован, а сама линия от рынка до школы № 12 была частично демонтирована.

В советские времена троллейбусный парк Сухума насчитывал до 50 машин.

Троллейбусы работали бесперебойно до 1992 года, во время военных действий в 1993 году движение было остановлено.

После войны было принято решение о восстановлении троллейбусного движения. Троллейбусы вновь вышли на улицы в апреле 1994 года, с тех пор движение не прерывалось.

Первой восстановили линию Новый район — Рынок, затем транспорт пустили до Келасура и Маяка.

Движение обеспечивают четыре тяговые подстанции. Подстанции действуют с 1968 года, капитальный ремонт на них не проводился никогда.

В настоящее время в Сухуме ездят троллейбусы моделей ЗиУ-682Г-016.04, ТролЗа-5275.07 "Оптима" и "Вектор Next" Троллейбусы окрашены в ярко-оранжевый цвет с широкой белой полосой под окнами.

Стоимость проезда в троллейбусе – 5 рублей.