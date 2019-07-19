Межгосударственные отношения Никарагуа и Абхазии

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о признании Абхазии 3 сентября 2008 года, выступая перед военнослужащими своей страны по случаю 29-й годовщины создания никарагуанской армии. Тогда же он выразил поддержку российской стороне в грузино-южноосетинском конфликте.

Президент Никарагуа раскритиковал агрессивную мировую политику стран "глобального капитализма". "Миру во всем мире угрожают гегемонист, ведущий опрометчивую политику. Это стало возможно после распада Советского Союза. Страны глобального капитализма пошли по пути разъединения наций, они стараются разбить великий союз, созданный ценой колоссальных усилий", - сказал он.

Ортега указал на то, что эти страны не только "тратят колоссальные суммы денег" на войны в Ираке и Афганистане, но и вкладывают средства через НАТО для того, чтобы "окружить Россию".

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президенты Абхазии и Никарагуа подписали в Манагуа ряд межгосударственных документов.

В их числе - Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о безвизовых поездках, Меморандум о намерениях между Национальным банком Республики Абхазия и Центробанком Никарагуа, Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении.

Никарагуа стала для Абхазии и Южной Осетии первой страной дальнего зарубежья, с которой они официально подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны обязались развивать торгово-экономические связи, а также сотрудничать в области науки, культуры и образования. Никарагуа, Абхазия и Южная Осетия договорились об осуществлении обменов учеными, специалистами в разных сферах экономики и студентами. Они взяли обязательство сотрудничать в сфере борьбы с организованной преступностью, с терроризмом и контрабандой наркотиков.

Также было Соглашение о безвизовом режиме для въезда граждан этих стран на срок до 90 дней.

Второй визит состоялся в январе 2017 года: абхазская делегация под предводительством главы МИДа Даура Кове приняла участие в церемонии инаугурации вновь избранного президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги.

Во время пребывания делегации Республики Абхазия в Никарагуа состоялись встречи с коллегами из отдельных министерств и ведомств, а также с представителями Администрации президента Никарагуа. В ходе встреч был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

В июле 2019 года делегация, которую вновь возглавил министр иностранных дел Даур Кове, в третий раз посетила Никарагуа. Абхазские делегаты принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию Сандинистской Революции.

Никарагуа - государство в Центральной Америке. Его территория составляет 129 тысяч квадратных километров. Население Никарагуа – более шести миллионов человек. Официальный язык Никарагуа - испанский.