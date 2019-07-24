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Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенная Россией

© Sputnik / Максим Блинов
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МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

В ведомстве отметили, что военно-политические сотрясения и террористические угрозы в регионе, в котором сосредоточены огромные запасы углеводородных ресурсов, могут привести к пагубным последствиям для всего мира.

Принципы концепции

  • Российская концепция основана на следующих принципах
  • создание единой антитеррористической коалиции под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке и политическое урегулирование в Сирии, Йемене, а также в других странах региона
  • приверженность всех стран международному праву, резолюциям Совбеза и Уставу ООН
  • проведение миротворческих операций на основе резолюций Совета Безопасности ООН или по просьбе законных властей
  • поэтапное создание системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем
  • уважение всеми региональными игроками суверенитета и территориальной целостности

Российские предложения

В рамках концепции МИД представил следующие предложения по укреплению безопасности в регионе:

  • создание организации по безопасности и сотрудничеству, куда, помимо стран Персидского залива, входили бы Россия, Китай, США ЕС, Индия и другие заинтересованные страны
  • соблюдение региональными участниками норм международного права
  • транспарентное сотрудничество в военной сфере
  • заключение соглашения по контролю над вооружениями, в том числе создание демилитаризованных зон, а также сбалансированное сокращение военного потенциала всеми сторонами
  • подписание договора о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком и организованной преступностью
  • принятие шагов по превращению региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения
  • отказ от постоянных иностранных баз и постепенное сокращение военного присутствия нерегиональных игроков

Кроме того, российские дипломаты отметили необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, который остается одним из главных факторов нестабильности в регионе.

Теги:
МИД РФ


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