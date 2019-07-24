Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенная Россией

В ведомстве отметили, что военно-политические сотрясения и террористические угрозы в регионе, в котором сосредоточены огромные запасы углеводородных ресурсов, могут привести к пагубным последствиям для всего мира.
Принципы концепции
- Российская концепция основана на следующих принципах
- создание единой антитеррористической коалиции под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке и политическое урегулирование в Сирии, Йемене, а также в других странах региона
- приверженность всех стран международному праву, резолюциям Совбеза и Уставу ООН
- проведение миротворческих операций на основе резолюций Совета Безопасности ООН или по просьбе законных властей
- поэтапное создание системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем
- уважение всеми региональными игроками суверенитета и территориальной целостности
Российские предложения
В рамках концепции МИД представил следующие предложения по укреплению безопасности в регионе:
- создание организации по безопасности и сотрудничеству, куда, помимо стран Персидского залива, входили бы Россия, Китай, США ЕС, Индия и другие заинтересованные страны
- соблюдение региональными участниками норм международного права
- транспарентное сотрудничество в военной сфере
- заключение соглашения по контролю над вооружениями, в том числе создание демилитаризованных зон, а также сбалансированное сокращение военного потенциала всеми сторонами
- подписание договора о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком и организованной преступностью
- принятие шагов по превращению региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения
- отказ от постоянных иностранных баз и постепенное сокращение военного присутствия нерегиональных игроков
Кроме того, российские дипломаты отметили необходимость урегулирования арабо-израильского конфликта, который остается одним из главных факторов нестабильности в регионе.