Биография Вилли Токарева

Российский музыкант, певец, композитор, поэт Вилли (Вилен) Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышов Краснодарского края (по другим данным – в хуторе Чернышев в Адыгее).

Российский музыкант, певец, композитор, поэт Вилли (Вилен) Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышов Краснодарского края (по другим данным – в хуторе Чернышев в Адыгее).

С 1941 года семья Токаревых жила в дагестанском городе Каспийск. В 1950-х годах Вилли Токарев работал котельным машинистом на морском судне. Затем прошел срочную службу в армии, служил в войсках связи, после армии переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Учился в музыкальном училище при Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова).

Будучи студентом, Вилли Токарев писал песни и работал в различных музыкальных коллективах – оркестре Анатолия Кролла, симфоджазовом ансамбле Жанна Татляна, ансамбле Бориса Рычкова, в ленинградском мюзик-холле "Белые ночи", в ансамбле "Дружба" под управлением Александра Броневицкого с участием Эдиты Пьехи. Позже был приглашен в оркестр Ленинградского радио и телевидения под управлением Давида Голощекина.

Затем несколько лет работал в Мурманске, где создал цикл песен о Кольском полуострове и мурманчанах.

В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в США по израильской визе. Был разнорабочим, почтальоном, таксистом, выступал в ресторанах. В 1979 году выпустил свой первый альбом "А жизнь, она всегда прекрасна", его второй альбом "В шумном балагане" (1981) принес артисту известность. Позже Вилли Токарев получил гражданство США и основал собственный лейбл One Man Band. Он записал более 20 альбомов. Музыка и стихи Токарева написаны в разных жанрах, среди них бытовая зарисовка, песня-биография, юмористические социальные куплеты, лирическая тематика, патриотические песни и др. Среди известных песен Вилли Токаева "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья" и др.

В 1989 году артист провел гастрольный тур по 70 городам СССР. С 2000-х годов жил преимущественно в России.

Вилли Токарев снялся в нескольких кинофильмах: "Олигарх" (2002), "Провинциалы" (2002), "Адам и превращения Евы" (2005), "Дневной дозор" (2005), "Поцелуи падших ангелов" (2007) и др. Принимал участие в озвучивании фильмов.

Лауреат музыкальной премии "Шансон года" (2015). В 2017 году Вилли Токарев получил награду "Легенда Русского Шансона" и диплом "Радио Шансон" за творческий вклад в развитие музыкальной культуры.

4 августа 2019 года Вилли Токарев скончался в Москве.

Артист был несколько раз женат, у него остались четверо детей.