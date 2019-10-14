Биография Валерия Бганба

Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района.

В 1969 году окончил Бзыбскую школу № 1.

С 1971 по 1976 годы учился в Кубанском сельскохозяйственном институте.

С 1976 по 1978 годы работал агрономом совхоза "Гардалинский" города Аргун Чечено-Ингушской АССР.

С 1978 по 1979 годы работал агрономом Управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома.

С 1979 по 1982 годы – второй секретарь Гагрского горкома комсомола.

В 1989 году назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода и в том же году назначен председателем Гагрского агропромышленного объединения.

В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия.

В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоял в штабе по обороне города Гагра и Бзыбского района. В качестве депутата участвовал в работе Верховного Совета Республики Абхазии.

В 1998 году избран председателем Собрания Гагрского района.

В 2001 году повторно избран председателем Собрания Гагрского района.

С 2002 по 2006 годы — глава Администрации Гагрского района.

С 2006 по 2007 годы — директор санатория СП "Амра-Интернешнл".

С 2007 по 2012 годы — депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.

3 апреля 2012 года избран спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

С мая по сентябрь 2014 года исполнял обязанности Президента Республики Абхазия.

18 сентября 2018 года назначен Премьер-министром Республики Абхазия.

10 октября 2019 года, после инаугурации вновь избранного президента Рауля Хаджимба Кабмин, согласно закону, сложил свои полномочия.

14 октября 2019 года Валерий Бганба был назначен Премьер-министром республики во второй раз.