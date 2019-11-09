Мавлид ан-Наби или День рождения Пророка Мухаммеда-2019: история и традиции

День рождения Пророка Мухаммеда или Мавлид ан-Наби празднуют в 12-й день третьего месяца лунного календаря Раби аль-авваль – по григорианскому календарю в 2019 году он выпадает на 9 ноября, но праздник начинается накануне, с заходом солнца.

Мавлид ан-Наби в переводе с арабского означает рождение Пророка, основные течения в исламе празднуют в разные дни – сунниты отмечают день рождения Пророка Мухаммеда 12-го числа Раби аль-авваль, а шииты — 17-го.

Дата празднования смещается каждый год на 12 дней вперед. В 2019 году праздник начинается вечером 8 ноября и продлится до 9 ноября включительно: сутки по мусульманскому календарю начинаются с заходом солнца. Пророк Мухаммед родился ночью с 11 на 12 число третьего месяца (Раби-уль Авааль). По принятому в России григорианскому календарю – это случилось 22 апреля 577 года в Мекке (сейчас – Саудовская Аравия).

Месяц Раби аль-авваль, что в переводе означает начало весны – особый месяц в мусульманском календаре. Пророк Мухаммед родился и скончался в Раби аль-авваль.

Отмечать рождение Пророка Мухаммеда стали лишь через 300 лет после прихода ислама.

© AFP 2019 / Abdel Ghani Bashir Мусульманские паломники вокруг святыни Кааба во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке

Где и когда родился Пророк Мухаммед

Пророк Мухаммед, согласно традиции, родился около 570 года нашей эры по григорианскому календарю в Мекке (Саудовская Аравия).

Точная дата рождения Пророка Мухаммеда осталась неизвестна, поэтому в исламе праздник рождения в действительности приурочен к дате его смерти — согласно исламу, смерть — это не что иное, как рождение для вечной жизни.

Отец Пророка Мухаммеда умер за несколько месяцев до его рождения, а матери – Амине, явился во сне ангел, который сообщил, что она носит особенного ребенка под сердцем.

Необыкновенными событиями сопровождалось и само рождение Пророка. Появился на свет он уже обрезанным и сразу смог опереться на ручки и поднять голову.

Мухаммад осиротел, когда ему было около шести и опекуном его стал дед Абдуль Муталиб – глава Хашимитского клана. Через два года, после смерти деда, мальчик попал в дом дяди Абу Талиба, которой стал обучить его искусству торговли.

Будущий пророк стал торговцем, но вопросы веры не оставляли его. Еще в подростковом возрасте он познакомился с религиозными течениями христианства, иудаизма и иных верований.

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye Мусульманские паломники молятся у мечети аль-Харам в Мекке

Жены и дети Мухаммеда

В 595 году дважды овдовевшая Хадиджа, жившая в Мекке и очарованная Мухаммедом, несмотря на то, что была старше него на 15 лет, предложила 25-летнему юноше взять себя в жены.

Количество жен Мухаммеда у разных историков разнятся, от 10 до 23. У Пророка было семь детей, все дети Мухаммеда, кроме Ибрахима, были от Хадиджи.

Потомков Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна называют сеидами. Потомки внука Хасана — шерифы. Потомки Мухаммеда создали правящую династию в Марокко (Саадиты). Король Иордании Абдалла II из династии Хашимитов является прямым потомком Мухаммеда в 43-м поколении.

Миссия пророка



Мухаммеду исполнилось 40 лет, когда началась его пророческая миссия.

В жизнеописании основоположника исламской религии сказано, что Мухаммед часто любил уединяться от суеты и мира в пещере горы Хира, где погружался в созерцание и раздумья.

Первая сура Корана была ниспослана Пророку в пещере горы Хира в Ночь Могущества и Предопределения или Ляйлят-аль-Кадр, в 610 году.

По приказу Аллаха К Пророку Мухаммаду явился один из ангелов — Джебраил (Гавриил), и сказал Ему: "Читай". Слово "читать" — значит "Коран". С этих слов началось ниспослание Корана — в ту ночь ангел Джебраил передал первые пять аятов (откровений) из суры Сгусток. Коран ниспосылался Пророку в течении 23 лет.

После встречи с ангелом Джебраилом Мухаммед начал проповедовать и число его приверженцев постоянно росло. Он призывал соплеменников к праведной жизни, соблюдать заповеди, и готовиться к грядущему божьему суду.

Мекки увидели угрозу власти в проповедях Мухаммеда и планировали заговор против него, а последователей Пророка подвергали преследованиям.

Соратники уговорили Пророка переехать из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой). Переселение Мухаммеда и его последователей происходило постепенно и последним переселился Пророк Мухаммед, который покинул Мекку 16 июля и прибыл в Медину 22 сентября 622 года.

Именно с этого великого события начинает свой отсчет мусульманское летоисчисление. Новый 1441 год по Хиджре — Рас-ас-Сана (День хиджры), наступил в первый день священного месяца Мухаррам — по григорианскому календарю этот день в 2019 году выпал на 31 августа.

© AP Photo. Dar Yasin Мусульманские паломники у золотой двери Каабы в мечети аль-Харам перед хаджем, Мекка

Пророк Мухаммед вернулся в Мекку в 630 году, торжественно въехав в священный город спустя восемь лет после изгнания, где Пророка встретили толпы почитателей со всей Аравии.

После кровопролитных войн окрестные племена признали пророка Мухаммеда и приняли Коран. И вскоре он стал повелителем Аравии и создал могущественную арабскую державу.

Смерть Пророка Мухаммеда

Пророк Мухаммед скончался в ночь на 8 июня 632 года. Незадолго до дня своей кончины Пророк отправился в Мекку, где собралось десять тысяч паломников, желая помолиться с Пророком Мухаммедом – он объехал Каабу на верблюде и принес в жертву животных.

Возвратившись в Медину, он простился с окружавшими его людьми и просил у них прощения, отпустил своих рабов на волю, а деньги свои приказал отдать бедным.

Пророка Мухаммеда похоронили там, где он умер, в доме его жены Айши. Впоследствии над прахом Пророка возвели мечеть - Масджид ан-Набави, - которая стала одной из святынь мусульманского мира. Поклониться гробу Пророка Мухаммеда является для мусульман таким же богоугодным делом, как и паломничество в Мекку.

Как празднуют Мавлид ан-Наби или День рождения Пророка Мухаммеда

День рождения Пророка Мухаммеда – третья дата по почитанию для мусульман. Первые два места занимают праздники, которые Пророк праздновал при жизни — Ураза-байрам и Курбан-байрам.

В дни празднования дня рождения Пророка Мухаммеда самым благочестивым делом может стать посещение могилы посланника Аллаха в Медине, совершение молитвы в его мечети.

В день рождения Пророка Мухаммеда в исламских странах традиционно проводят мавлиды – торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка, рассказывают о его жизни, о его семье и обо всем, что связано с ним.

В некоторых мусульманских странах праздник отмечается достаточно пышно — в городах развешивают плакаты с аятами из Священного Корана, люди собираются в мечетях и поют религиозные песнопения (нашиды).

Материал подготовлен на основе открытых источников