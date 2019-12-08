Основные страны-производители комплексов беспилотных летательных аппаратов

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — летательный аппарат многоразового использования без экипажа, оснащённый двигателем и поднимающийся в воздух за счет аэродинамических сил, действующий в автономном режиме по программе или управляемый дистанционно операторами, способный нести боевую нагрузку летального или нелетального воздействия, а также аппаратуру разведки и мониторинга земной поверхности и водной среды.

Разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — одно из наиболее перспективных направлений развития современной военной авиации.

В армии БПЛА используются для выполнения множества задач. Прежде всего, это разведка. Большинство современных дронов созданы именно для этой цели. В последние годы появляется все больше ударных беспилотных аппаратов. В отдельную группу можно выделить дронов-камикадзе. БПЛА могут вести радиоэлектронную борьбу с противником, служить в качестве ретранслятора радиосигнала, давать целеуказания артиллерии. Используют дронов и в качестве воздушных мишеней.

Активно БПЛА применяются и на "гражданке". Их используют для аэрофотосъемки, патрулирования, геодезических изысканий, мониторинга различных объектов и даже для доставки покупок на дом.

Преимущества беспилотных летательных аппаратов по сравнению с пилотируемыми самолетами и вертолетами: значительное снижение габаритных характеристик; возможность создания небольших БПЛА, способных выполнять различные задачи на поле боя; БПЛА способны проводить разведку и передавать информацию практически в режиме реального времени; отсутствие ограничений для применения в особо тяжелых боевых условиях, связанных с большим риском уничтожения аппарата; высокая боеготовность и мобильность и др.

Кроме преимуществ, современные БПЛА имеют и целый ряд недостатков: недостаточная гибкость применения по сравнению с традиционной авиацией; пока не до конца решены многие вопросы связи, посадки, спасения аппарата; уровень надежность дронов пока еще уступает традиционным ЛА; полеты БПЛА в мирное время во многих районах ограничены по разным причинам.

На сегодняшний день существует множество беспилотных летательных аппаратов, которые отличаются по своим размерам, внешнему виду, дальности полета и выполняемым функциям. Кроме того, БПЛА можно разделить по способу управления и степени их автономности. Они бывают: неуправляемые; дистанционно управляемые; автоматические.

По своему размеру, который обуславливает большинство других характеристик, БПЛА условно делятся на: микро (до 10 кг); мини (до 50 кг); миди (до 1 тонны); тяжелые (с весом больше тонны).

Аппараты, которые входят в группу мини, способны находиться в воздухе не более одного часа, мини — от трех до пяти часов, а средние — до пятнадцати часов. Самые совершенные тяжелые БПЛА могут находиться в небе более суток и совершать межконтинентальные перелеты.

В настоящее время работы над БПЛА ведутся в десятках странах мира, лидером являются США.

К основным производителям БПЛА в мире эксперты относят такие американские компании как Northrop Grumman (БПЛА Global Hawk), General Atomics (БПЛА Predator), компания AAI (БПЛА Shadow), Boeing (БПЛА ScanEagle) и израильскую — Israel Aircraft Industries (Heron).

Стратегический беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk на сегодняшний день является самым большим БПЛА. Этот летательный аппарат имеет взлетную массу в 14,5 т, несет полезную нагрузку в 1,3 т и может оставаться в воздухе 36 часов, покрывая за них 22 тысячи километров.

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Самым известным американским БПЛА является MQ-1 Predator.

MQ-1 Predator предназначен для ведения разведки и нанесения высокоточных наземных ударов. Максимальная взлетная масса MQ-1 Predator превышает тонну. На аппарате установлена станция РЛС, несколько видеокамер (в том числе и ИК-система) и другое оборудование. Существует несколько модификаций этого беспилотника. Комплекс состоит из четырех беспилотников, станции управления и терминала спутниковой связи.

RQ-7 Shadow компании AAI Corporation предназначен для ведения разведки на уровне бригады. Этот БПЛА оснащается обычной или инфракрасной видеокамерой, радиолокатором, аппаратурой подсветки целей, лазерным дальномером и мультиспектральной камерой. На аппарат можно подвесить управляемую бомбу массой 5,4 кг. Существует несколько модификаций этого дрона.

Самым известным американским БПЛА является MQ-1 Predator.

Heron, разработанный Israel Aircraft Industries, — средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета.

Предназначен для ведения разведки и наблюдения, а также выполнения других задач в ходе больших по продолжительности полетов (миссий) — до 45 часов, на высотах до 10 700 м.

Heron может нести широкий набор полезной аппаратуры: оптико-электронные и ИК-системы, станции радио- и радиотехнической разведки, малогабаритную РЛС и пр.

Heron в виде различных модификаций принят на вооружение вооруженных сил Австралии, Бразилии, Канады, Эквадора, Германии, Индии, Турции и США.

Беспилотный летательный аппарат ScanEagle создан по заказу корпорации Boeing группой Insitu. В основе ScanEagle — разработанный Insitu летательный аппарат Seascan, спроектированный как разведывательная платформа корабельного базирования. БПЛА стартует с помощью пневматической катапульты и может совершать полет по заложенному в программу маршруту на максимальной высоте около 500 метров. Длина ScanEagle — чуть более метра, размах крыльев — более 3 метров, максимальная скорость — более 120 км/ч.

На вооружении Российской армии имеется около двух тысяч беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Российские военные используют более десятка моделей беспилотников, предназначенных в основном для разведки и целеуказания. Есть свои БПЛА и у других силовых ведомств — в частности, у Росгвардии, Федеральной пограничной службы ФСБ и МЧС.

На вооружении российской армии находится БПЛА "Форпост". Это лицензионная копия израильского Searcher 2. Данные аппараты были разработаны в середине 1990-х. "Форпост" имеет взлетную массу около 400 кг, дальность полета 250 км, оснащен системой спутниковой навигации и телевизионными камерами.

В 2013 году начался серийный выпуск тактического дрона "Орлан-10", способного при взлетной массе 14 килограммов 16 часов работать на удалении 120 километров от оператора. Эта машина может не только вести фото- и видеосъемку наземных объектов, но и передавать целеуказание артиллерии, участвовать в радиоэлектронной борьбе, работать в сложных метеоусловиях.

Именно эти дроны, наравне с "Форпостами", активно используются российскими военными в Сирии для разведки местности и видеофиксации результатов авиаударов.

На вооружении российской армии находятся легкие беспилотникм — "Элерон-3СВ", "Гранат", "Застава", "Тахион" и другие. Они способны действовать на сравнительно малом удалении от оператора, но большего от этих дронов и не требуется. Они идеально подходят для использования разведгруппами, действующими на территории противника. Подобные системы используются, в частности, военнослужащими Сил специальных операций в Сирии.

Одним из наиболее многообещающих проектов является разведывательный беспилотник большой дальности "Альтиус-М" — детище казанского ОКБ им. М. П. Симонова. Работы над ним начались в 2011 году. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам дрон сможет подниматься на высоту до 12 километров и летать со средней скоростью 200 км/час на расстояние 10 000 километров в течение двух суток.

Он будет способен поднимать в воздух тонну полезной нагрузки, что в теории позволит разработать на его основе ударную модификацию. О будущем этого проекта пока известно мало.

В 2007 году на авиасалоне МАКС был представлен разведывательно-ударный БПЛА "Скат", совместную работу над которым вели ОКБ "МиГ" и ОАО "Климов".Позже сообщалось, что работы над проектом прекращены, однако в декабре 2015 года генеральный директор РСК "МиГ" Сергей Коротков рассказал журналистам о том, что на основе "Ската" планируется создать новую машину.

Объединенное конструкторское бюро Симонова (бывшее КБ "Сокол") и холдинг "Сухой" ведут опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности "Зеница" и "Охотник-У", заявленная скорость которых составит 800 километров в час.

Беспилотник "Зеница", запуск которого будет осуществляться с летательного аппарата, проектируется на основе разработанного еще в 1980-х годах ОКБ Туполева разведывательного БЛА Ту-143 "Рейс" массой более одной тонны. В свою очередь проект "Охотник-У" будет выполнен в форме летающего крыла ("летающая тарелка"), запускаемого с земли.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников