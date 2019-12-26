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Пресс-конференция с председателем Нацбанка Бесланом Барателиа

Биография Беслана Барателиа

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Беслан Барателиа родился в 1977 году в Сухуме. С отличием окончил Сухумскую среднюю школу № 10, затем поступил в МГУ имени Ломоносова в Москве.

В 1999 году Беслан Барателиа с отличием окончил бакалавриат экономического факультета МГУ, в 2001 году также с отличием магистратуру университета.

В период с 1997 по 2004 годы преподавал дисциплины "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Мировая экономика" и "Теория экономического развития" на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ.

В 2001 году по рейтингу журнала "Деньги" издательского дома "Коммерсант" вошел в число ста лучших выпускников российских вузов.

В 2003 году прошел обучение по курсу "Экономика развивающихся стран" в Лондонской школе экономики  в Великобритании.

В 2004 году в МГУ имени Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию на тему "Особенности развития экономики в условиях ее полной долларизации", посвященную изучению экономического развития стран, в которых нет национальной валюты.

В 2005 году в качестве руководителя группы принимал участие в международном проекте сотрудничества в рамках обмена студентами между Абхазским государственным университетом и Американским университетом Вашингтона.

В 2005 году работал старшим референтом отдела права и экономики Администрации президента Республики Абхазия.

С 2005 года - старший преподаватель, а с 2007 года доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета.
В 2006 году в составе Абхазской делегации принимал участие в программе изучения опыта государственного управления экономикой в Сингапуре.
В 2010-2014 годах - декан экономического факультета Абхазского государственного университета.

В октябре 2014 года Бараталеа  был назначен начальником Управления экономики Администрации президента Республики Абхазия, 29 декабря того же года утвержден депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в должности председателя Национального банка Абхазии.

Теги:
Беслан Барателия


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