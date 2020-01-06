Иранская ядерная сделка: детали и факты

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

Как начиналось урегулирование вопроса

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета безопасности ООН, США и Евросоюза.

Детали сделки

Согласно документу, долгосрочный план Ирана включает ограничения на все работы по обогащению урана и научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в этой области в течение восьми лет.

Сделка предусматривает, что через десять лет Иран приступит к поэтапному выводу из эксплуатации своих центрифуг типа ИР-1. В течение этого периода Иран будет поддерживать уранообогатительную мощность в Натанзе на уровне, не превышающем 5060 центрифуг ИР-1. Излишние центрифуги и инфраструктура, связанная с обогащением урана, в Натанзе должны храниться под непрерывным наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран продолжит вести НИОКР так, чтобы не осуществлялось накопления обогащенного урана. В течение десяти лет иранские НИОКР в области обогащения урана будут включать только центрифуги типов ИР-4, ИР-5, ИР-6 и ИР-8. Иран должен приступить к дальнейшим испытаниям 30 машин ИР-6 и ИР-8 через 8,5 лет.

Иран должен вести деятельность, связанную с обогащением урана, включая НИОКР, исключительно на объекте в Натанзе. Иран преобразует уранообогатительное предприятие Фордо в ядерный физический и технологический центр.

В течение 15 лет Иран будет поддерживать свои запасы урана с обогащением до 3,67% на уровне, не превышающем 300 килограммов. Избыточное количество урана должно продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран. Весь остающийся оксид урана с обогащением от 5% до 20% будет использован для производства топлива для Тегеранского исследовательского реактора.

Иран перепроектирует и перестроит тяжеловодный реактор в Араке на основе согласованного концептуального проекта конструкции с использованием топлива с обогащением до 3,67%. Реконфигурация реактора должна исключить потенциальную возможность наработки в нем плутония оружейного качества. Реактор должен обеспечивать проведение ядерных исследований в мирных целях и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Все отработавшее ядерное топливо из Арака должно вывозиться за пределы Ирана в течение всего срока эксплуатации реактора.

В течение 15 лет Иран не будет сооружать дополнительных тяжеловодных ректоров или накапливать тяжелую воду. Все избыточные объемы тяжелой воды будут экспортироваться на международный рынок.

Иран должен вывозить все отработавшее ядерное топливо со всех будущих и имеющихся энергетических и исследовательских ядерных реакторов.

В течение 15 лет Иран должен заниматься переработкой отработавшего ядерного топлива или вести НИОКР в этой области.

Согласно тексту соглашения, Иран разрешает МАГАТЭ осуществлять меры транспарентности, которые включают долгосрочное присутствие МАГАТЭ в Иране, мониторинг МАГАТЭ в течение 25 лет на всех иранских предприятиях по переработки урановой руды и производству уранового концентрата, наблюдения в течение 20 лет в отношении роторов и сильфонов центрифуг, использование одобренных и сертифицированных современных технологий МАГАТЭ и другое.

20 июля 2015 года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2231, одобряющую сделку.

15 декабря 2015 года совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, подготовленную "шестеркой" на основе российского проекта. Резолюция закрывает досье по "предполагаемым исследованиям" Тегерана военно-ядерной направленности, закладывает юридическую основу проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране на период реализации сделки.

18 октября 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий вступил в силу.

Реализация сделки

16 января 2016 года началась практическая реализация ядерной сделки. Это стало возможным благодаря докладу МАГАТЭ, подтверждающему, что Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие с соглашением.

В частности, Иран сократил свои уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе до 5060 центрифуг и уровень обогащения урана до 3,67%, демонтировал все остальные центрифуги и связанную с ними инфраструктуру, поместив их на хранение под наблюдением МАГАТЭ. Запасы обогащенного до 5% урана сведены до уровня в 300 килограммов, а излишки вывезены в Россию. Иран также демонтировал активную зону недостроенного в Араке тяжеловодного реактора.

В ответ на реализацию Ираном этих мер последовала отмена всех резолюций СБ ООН в отношении Ирана (часть ограничительных мер сохраняется, но они вводятся через отдельное приложение к резолюции СБ ООН 2231), целого ряда односторонних санкций США (в основном финансовых, а также затрагивающих интересы третьих стран) и всех санкций ЕС.

Имелось в виду, что ограничения по линии СБ ООН на экспорт из Ирана всех вооружений и на поставки в Иран вооружений по семи категориям Регистра ООН обычных вооружений сохранятся до 2020 года. Вводился разрешительный порядок осуществления соответствующих поставок – после одобрения со стороны СБ ООН. Аналогичный механизм, но до 2023 года, должен действовать и в отношении поставок в Иран ракетных технологий.

До 2025 года будет функционировать специальный "канал поставок" в Иран товаров ядерного и двойного применения по соответствующим спискам Группы ядерных поставщиков.

Действие резолюции СБ ООН 2231 продлится до 2025 года, после чего иранский вопрос уйдет из повестки совета.

В рамках резолюции СБ предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Однако восстановление санкционного режима возможно лишь через процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в совместной комиссии.

С момента заключения и введение в действие сделки МАГАТЭ ежеквартально подтверждало строгое выполнение Ираном своих обязательств, в последний раз такое подтверждение было получено 31 мая 2019 года.

Новая власть в США

Вместе с тем с приходом новой администрации США реализация соглашения столкнулась с серьезным вызовом.

Президент США Дональд Трамп еще до своего избрания жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".

13 октября 2017 года Трамп объявил, что не подтверждает конгрессу добросовестное соблюдение Ираном ядерной сделки. Тегерану вменялись в вину его политика на Ближнем Востоке, включая поддержку террористических, в понимании Вашингтона, групп, развитие баллистической ракетной программы и несоблюдение прав человека. Используя эти обвинения в качестве аргументации, 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из соглашения и о восстановлении всего пакета односторонних антииранских санкций, в том числе вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном).

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

В декабре 2018 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сохранить сделку. В своем докладе он заявил, что решение США о выходе из соглашения и восстановление односторонних санкций против Ирана - серьезный вызов, не способствующий достижению целей, поставленных соглашением и резолюцией 2231 (СБ ООН).

Иран объявляет о прекращении выполнения ряда пунктов сделки

8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов соглашения - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушением США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся членов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы. Иран дал этим странам 60 дней на обеспечение его интересов, пообещав вернуться к исполнению обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

На следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат его интересы в указанный срок, Иран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке и отказаться от ограничений по уровню обогащения урана.

1 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой. В этот же день подтверждение о превышении Ираном потолка запасов низкообогащенного урана было получено от генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

В ответ США, Франция, и генсек ООН Антониу Гутерреш призвали Иран продолжить выполнять обязательства по сделке.

7 июля Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по сделке в связи с тем, что ее члены не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. В Иране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

8 июля Амано заявил, что инспекторы агентства подтвердили повышение в Иране уровня обогащения урана.

1 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств и они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возврат к реализации ядерной сделки зависит от предоставления Ирану кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года. Тегеран указал Парижу, с которым ведет переговоры, что Европа должна либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить эквивалент в виде кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года, который обеспечит нефтяные доходы Ирана.

4 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран и европейские страны разрешили большую часть противоречий по ядерной сделке, но не пришли к итоговому согласию.

6 сентября Иран начал третий этап сокращения ядерных обязательств. Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок. Глава организации атомной энергии Ирана Али Абкар Салехи 4 ноября сообщил, что Тегеран за последние два месяца более чем в два раза увеличил производство урана. Он также сообщил о запуске 30 центрифуг типа IR-6, отметив, что ранее были установлены еще 20, таким образом Иран довел общее количество центрифуг этого типа до 60.

В конце октября Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по четвертому этапу сокращения ядерных обязательств, но надеется, что Европа выполнит свои обязательства и его не надо будет вводить.

Позиция России

Россия последовательно выступает за сохранение реализации сделки и расширение экономического и финансового сотрудничества с Ираном вопреки нелегитимным и деструктивным санкциям США. Россия призывает Иран проявлять выдержку и соблюдать ключевые положения соглашения о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительного протокола. 2 октября 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Иран до сих пор не нарушил обязательств по юридически обязывающим документам – договору о нераспространении, соглашению о гарантиях и по добровольно исполняемому им дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях. "Все, что он делает, делается под контролем МАГАТЭ", – сказал Лавров.

Позиция Франция, Германия и Великобритания

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после встречи в Вене по ядерной сделке в июне 2019 года заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД России Сергей Рябков в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти. Лавров заявил, что Москва призывает европейских участников ядерной сделки сделать INSTEX по-настоящему эффективным механизмом торговли с Ираном, без этого сохранить соглашение будет сложно. Он также призвал "евротройку" осознать ответственность за сохранение сделки. В начале октября Лавров отметил, что ни одна сделка с Ираном в рамках INSTEX так и не была доведена до конца.

6 ноября 2019 года Тегеран отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана в Фордо путем подачи в них газа. Сделка предполагала, что объект в Фордо станет ядерным центром для производства стабильных изотопов, но иранская сторона отказалась от перепрофилирования объекта. Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в Фордо из-за начала обогащения урана на нем. Иранский посол в Лондоне Хамид Баидинежад также заявлял, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

6 декабря 2019 года прошла встреча совместной комиссии по выполнению ядерной сделки в Вене. Переговоры, на которых в том числе обсуждалась судьба объекта в Фордо, продлились около трех часов. США с 15 декабря отменили исключение из санкций в отношении объекта в Фордо, по которому были достигнуты одни из ключевых договоренностей в рамках сделки.

5 января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг". Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций против страны.