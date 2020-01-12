Подъем с переворотом: хроника политических кризисов в Абхазии

В сентябре 2019 года в Абхазии прошли выборы главы республики, ЦИК сообщил, что победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба. За этим последовал судебный процесс, который завершился не только назначением нового голосования, но и акциями протестов с погромами.

Sputnik подготовил обзор политических кризисов, митингов и протестных акций в Абхазии с начала XXI века.

Активная фаза внутриполитических кризисов в Абхазии наблюдалась уже в самом начале 2000-х. Еще при президентстве Владислава Ардзинба в марте 2003 года Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Амцахара" стал инициатором ряда митингов. Протестующие требовали отставки действующего правительства, которое на тот момент возглавлял Геннадий Гагулия.

В апреле Владислав Ардзинба отправил правительство Гагулия в отставку, Кабинет министров возглавил первый вице-премьер, ныне действующий президент Рауль Хаджимба.

Однако требования "Амцхара" на этом не закончились. В июле того же года сторонники союза потребовали отставки Ардзинба, обвинив его в сложном социально-экономическом положении Абхазии. В этот раз власть не пошла на уступки.

Первые "президентские волнения"

3 октября 2004 года в Абхазии прошли вторые президентские выборы. За президентское кресло боролись премьер-министр Рауль Хаджимба, тогдашний глава "Черноморэнерго" Сергей Багапш, экс-министр иностранных дел Сергей Шамба, экс-премьер Анри Джергения и лидер Народной партии Якуб Лакоба. Набрав чуть более 50% голосов избирателей, победу одержал Багапш, Рауль Хаджимба набрал 35,6% голосов.

Сразу после оглашения результатов глава ЦИК Сергей Смыр ушел в отставку, заявив, что подсчет голосов происходил под давлением сторонников Багапш.

26 октября Верховный суд Абхазии создал комиссию для повторного подсчета голосов, а 28 октября вынес решение и признал победу Багапш законной.

29 октября 2004 года в Сухуме начались массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками Рауля Хаджимба. В ночь на 29 октября сторонники премьер-министра ворвались в здание Верховного суда с требованием переменить решение и назначить повторные выборы, а утром 29 октября Владислав Ардзинба подписал указ о назначении выборов в течение 60 дней.

Сторонники Хаджимба также заблокировали здание Парламента и удерживали его под своим контролем в течение двух недель.

30 октября сторонники Багапш попытались взять под контроль телевидение, но трансляционный центр оказался под контролем "команды" премьер-министра.

Политическая ситуация в стране обострилась 12 ноября, когда более 10 тысяч сторонников Багапш захватили комплекс правительственных зданий. В ходе потасовки от случайного выстрела погибла ученый-языковед, правозащитник Тамара Шакрыл.

Вскоре власть оказалась под контролем выигравшего кандидата в президенты, поддержку которому оказали силы МВД, а также 25 из 30 депутатов Парламента и Совет старейшин Абхазии.

6 декабря сторонники Хаджимба заняли позиции для штурма здания правительства. Ситуация грозила перейти в вооруженный конфликт, однако Хаджимба и Багапш все же решили обсудить ситуацию лично.

Результатом встречи становится компромисс, согласно которому на январь 2005 года назначаются новые выборы, на которые Багапш выходит как кандидат в президенты, а Хаджимба – кандидат в вице-президенты.

Президентские выборы прошли 12 января 2005 года. Конкурентом Багапш и Хаджимба стал Якуб Лакоба. Багапш набрал большинство голосов, более 90%.

12 декабря 2009 года в Абхазии прошли следующие президентские выборы, на которых Багапш вновь одержал победу.

"Электрокризис"



Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года. Состояние его здоровья резко ухудшилось в апреле, врачи диагностировали у него рак легких. Лидер республики впал в кому, из которой врачам вывести его не удалось.

Обязанности президента исполнял вице-президент республики Александр Анкваб.

26 августа 2011 года в Абхазии прошли досрочные президентские выборы. Кандидатами выступили Сергей Шамба, Рауль Хаджимба и Александр Анкваб. Вице-президент победил, набрав 54,90% голосов избирателей.

28 февраля 2013 года в Сухуме состоялся митинг оппозиции против повышения тарифов на электроэнергию, организованный Форумом народного единства и Народной партией. Сторонники оппозиции также потребовали отставки правительства Леонида Лакербая и заявили, что в случае отказа будут добиваться отставки президента республики. Анкваб поддержал требование оппозиционеров о снижении тарифов на электроэнергию и правительство в отставку не отправил.

Отставка с погромом

Новый политический кризис в Абхазии разгорелся в мае 2014 года. Митингующие, представители координационного совета оппозиционных партий и общественных организаций республики собрались у здания Администрации президента и потребовали от Александра Анкваба отставки премьер-министра, формирования правительства национального доверия, а также отстранения от должностей генпрокурора и глав администраций нескольких районов республики. Главе государства предлагалось в течение месяца сформировать и согласовать пакет поправок к Конституции Абхазии о передаче части полномочий президента Парламенту и правительству республики.

Выступавшие отмечали существующий системный кризис в стране, обвиняли власть в неспособности решать проблемы в государстве, незаконной выдаче абхазских паспортов, авторитаризме, низком уровне жизни. Звучали требования отставки главы государства.

В телевизионном интервью 27 мая Александр Анкваб отметил, что вопреки многочисленным слухам, не покидал страну и обсуждает различные варианты развития событий с Советом безопасности.

"После так называемой сложной фазы по ходу митинга к нам в Администрацию пришли практически все руководители Координационного совета - Рауль Джумкович, Ахра Бжания и другие. Мы вели переговоры о том, как нормализовать обстановку. Обсуждали разные вопросы. Были и категорические требования о том, что мне надо уйти в отставку. Потом вернулись к вопросам о том, что, возможно, надо уйти в отставку всему Кабинету министров, надо освободить от должности генпрокурора и руководителей двух районов, а именно - Ткуарчалского и Галского.

Это обсуждение прерывалось несколько раз по их просьбе, по нашей просьбе, и в ходе последнего обсуждения случилось так, что на нашу просьбу дать нам еще возможность обсудить какие-то тонкости за закрытыми дверями представители оппозиции резко развернулись, ушли вниз к своим сторонникам, которые находились у здания Администрации. Потом начался фактический захват здания", - рассказывал он.

Вечером 27 мая толпа сторонников оппозиции заняла здание Администрации президента, разбила в нем стекла и сломала двери. Президент Анкваб покинул здание и уехал на территорию российской военной базы в Гудауте.

28 мая в Парламенте состоялась встреча помощника президента России Владислава Суркова с лидером партии "Форум народного единства Абхазии" Раулем Хаджимба, председателем Партии экономического развития Абхазии Бесланом Бутба, председателем общественной организации ветеранов "Аруаа" Виталием Габния и экс-премьер-министром Сергеем Шамба.

По окончании встречи Хаджимба отметил, что не готов идти на компромиссы и по-прежнему требует отставки действующего президента. Сурков комментировать итоги встречи не стал.

1 июня 2014 года Анкваб подал в отставку, обязанности главы государства были возложены на председателя Парламента республики Валерия Бганба.

На внеочередных выборах 24 августа 2014 года победу одержал Рауль Хаджимба (50,60%), который баллотировался в паре с председателем республиканской организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" Виталием Габния.

Провальный референдум

1 марта 2016 года инициативная группа Блока оппозиционных сил подала заявление в Центральную избирательную комиссию Абхазии о проведении референдума по досрочным выборам президента Абхазии в связи с общественно-политической обстановкой в стране, было собрано необходимое количество подписей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил референдум на 10 июля, однако оппозиция выступила против такого решения, заявив, что ей не хватит времени на проведение агитации. Хаджимба отказался изменить назначенный срок.

5 июля 2016 года в Сухуме начались массовые беспорядки, организованные сторонниками партии "Амцахара". Митингующие требовали перенести на осень референдум о досрочных выборах и отправить в отставку министра внутренних дел Леонида Дзяпшба, который был обвинен в обострении криминальной ситуации в республике.

Активисты попытались взять штурмом здание МВД, в результате стычек пострадали люди. На следующий день глава республики заявил, что референдум не будет перенесен, но глава МВД был отстранен от должности.

Референдум был проведен 10 июля, но был признан несостоявшимся из-за низкой явки – 1,23%.

Дело Лукава и отставка Леонида Дзяпшба

3 января 2018 года собралась толпа с требованием придать гласности детали передачи Грузии Георгия Лукава, отбывавшего срок за терроризм в Драндской тюрьме.

Созданная при Парламенте Республики Абхазия комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии, вынесла свое заключение 5 января.

Согласно этому решению, было созвано внеочередное заседание Парламента. Народному Собранию необходимо было представить президенту Абхазии кандидатуру судьи Конституционного суда, чтобы сформировать его полный состав. Затем материалы, собранные комиссией по факту выдачи Лукава, должны были передать на рассмотрение в Конституционный суд республики.

Днем 5 января, выступая перед людьми, собравшимися на стихийный митинг, президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о деталях передачи грузинской стороне Георгия Лукава. Он объяснил, что в 2015 году от президента Южной Осетии пришло письмо с просьбой произвести обмен на южноосетинских граждан, отбывающих тюремные сроки в Грузии.

Объяснение главы государства не успокоило толпу, наоборот, они потребовали от депутатов признания решения по делу Лукава незаконным и объявления президенту импичмента.

На встрече с общественностью 18 января Рауль Хаджимба заявил, что не намерен уходить в отставку и будет выполнять возложенные на него Конституцией обязанности до конца своего президентского срока.

"Амцахара" vs Рауль Хаджимба

Новые президентские выборы в Абхазии должны были состояться в июне 2019 года.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.

2 мая оппозиция заявила о намерении выдвинуть Аслана Бжания кандидатом в президенты республики, несмотря на состояние его здоровья.

16 мая руководители оппозиции распространили заявление о том, что их лидер заболел в результате отравления, так как в его крови, по их словам, было обнаружено повышенное содержание ртути. Сторонники Бжания выступили с инициативой о переносе выборов президента Абхазии на осень этого года.

Новые митинги у Парламента Абхазии не заставили долго ждать. 20 мая 2019 года на площади у Парламента собрались сторонники оппозиции, которые требовали переноса президентских выборов, назначенных на июнь, в связи с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжания. Активисты объявили о бессрочной акции протеста.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш. В первой половине дня 21 мая эти участки дороги были разблокированы.

Ночью 21 мая протестующие у Парламента и действующая власть достигли соглашения. Хаджимба гарантировал оппозиционерам смещение сроков президентских выборов. 28 мая Парламент принял предложение президента и поддержал перенос выборов на 25 августа.

5 июля ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Аслана Бжания, однако 10 июля партия "Амцахара" на внеочередном съезде выдвинула в качестве кандидата председателя этой организации Алхаса Квициниа.

Заместитель председателя партии "Амцахара" Рамаз Джопуа отметил, что изначально объединенная оппозиция планировала выдвинуть в качестве кандидата в президенты лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания, однако из-за состояния его здоровья было принято решение о выдвижении собственного кандидата партии.

Долгие выборы и открытый финал

В первом туре президентских выборов большинство голосов набрал Рауль Хаджимба – 24,38%, Квициниа – 22,91%, кандидат в президенты Олег Аршба, который шел в команде с экс-президентом Абхазии Александром Анквабом, стал третьим в первом туре, набрав 22,56% голосов.

© Sputnik Леон Гуния Итоги первого тура выборов президента Абхазии Итоги первого тура выборов в Абхазии

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов. Во втором туре Рауль Хаджимба получил 47,38%, а его главный конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа финишировал с 46,19%.

Лидер оппозиции не согласился с итогами выборов, так как, по его мнению, победитель на выборах президента должен был определяться большинством голосов, но при условии, что количество голосов, отданных за победителя, превышает сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех".

11 сентября Квициниа обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании решения ЦИК незаконным.

Предварительное слушание по иску Квициниа к ЦИК состоялось 13 сентября. Адвокаты Квициниа ходатайствовали о приостановлении решения ЦИК, но суд это прошение отклонил.

17 сентября на первом слушании представитель Квициниа, адвокат Инга Габилая ходатайствовала уже об отводе состава суда. Слушание перенесли, и 18 сентября на официальном сайте Верховного суда появилось сообщение об отказе в ходатайстве, следующее слушание назначили на четверг 19 сентября в прежнем судейском составе. После более чем семичасового процесса суд завершил работу и назначил очередное слушание на пятницу 20 сентября.

17 сентября состоялась также личная встреча Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа, в рамках которой Хаджимба предложил лидеру оппозиции должность вице-премьера, однако Квициниа отказался.

"Я предлагаю Раулю Хаджимба подарить предлагаемую мне должность вице-премьера одному из тех, кто яростно защищает его и его попытку незаконно продлить свою власть", - заявил Квициниа.

20 сентября после двухчасового обсуждения в совещательной комнате суд вернулся с решением в пользу ответчика – Алхасу Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

Адвокат Алхаса Квициниа Инга Габилая заявила, что сторона истца не согласна с решением суда и готова обжаловать его в кассационном порядке, что и было сделано.

В дни судебных заседаний сторонники Рауля Хаджимба и Алхаса Квициниа собирались на митинги, стычек и громких акций не было. В первый день, во вторник 17 сентября, около 400 человек собрались у здания Администрации президента поддержать Хаджимба. Где-то около 300 сторонников Квициниа пришли к офису "Амцахара" в Сухуме.

20 сентября, после того как Верховный суд вынес решение, сторонники Хаджимба, собравшиеся у Администрации, восприняли новость с ликованием.

18 декабря суд кассационной инстанции начал рассмотрение жалобы Алхаса Квициниа на решение Верховного суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии. Адвокат Квициниа потребовала отвод судьи Романа Кварчия из-за того, что у него истек срок полномочий. Судьи не удовлетворили ходатайство и отложили рассмотрение дела до 9 января.

9 января в Верховном суде возобновилось слушание по жалобе Квициниа. По итогу суд удовлетворил ходатайство истца и отстранил от слушания судью Романа Кварчия, который был заменен судьей Екатериной Онищенко.

В этот же день у здания администрации начались протестные акции сторонников оппозиции. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу являлся экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

10 января протестные акции сторонников оппозиции продолжились. Тем временем у здания Кабинета министров собрались сторонники Рауля Хаджимба.

В тот же в Верховном суде Абхазии возобновилось слушание кассационной коллегии по жалобе экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

После почти семичасового заседания, кассационная коллегия удовлетворила жалобу Квициниа и постановила назначить повторные президентские выборы в установленные Конституцией Абхазии сроки. Согласно закону, решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

По закону Рауль Хаджимба, имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в президиуме Верховного суда. Президиум же должен будет вынести свое решение в течение двух месяцев.

Хаджимба намерен обжаловать решение суда.