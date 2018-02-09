Репатрианты могут лишиться жилья: Госкомитет по репатриации сообщил почему

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Репатрианты, не проживающие в предоставленном государством жилье, лишатся его, сказал председатель Государственного комитета Абхазии по репатриации Беслан Дбар, подводя итоги коллегии Госкомитета, прошедшей 8 февраля.

"На коллегии был поставлен этот вопрос. На сегодня около 500 репатриантов, вернувшихся в Абхазию, не имеют жилья. В то время, как у людей нет крыши над головой, кто-то закрыл свои дома и уехал из Абхазии. Мы будем вынуждены лишить их этого жилья, вопрос стоит именно так", — добавил он.

По словам Беслана Дбар, есть люди, которые не проживают в предоставленных репатриацией домах длительное время.

"Есть люди, который более года не проживают в домах, есть, кто отсутствует пять или шесть месяцев. Надо отметить, что причины этому разные. Есть люди, которые не живут в предоставленных квартирах из-за болезней, также некоторые уехали по причине трудного финансового положения", — отметил он.

Беслан Дбар подчеркнул, что все владельцы жилья, получившие уведомления о том, что могут лишиться домов, но вернувшиеся в Абхазию в течение трех месяцев, смогут и дальше проживать на выделенной жилплощади.

"Но есть категория людей, которые не вернулись в Абхазию, именно по ним дела будут направлены в суд. Мы больше не можем оставлять это без реагирования, когда репатрианты более года не проживают в своих домах. Мы вынесли этот вопрос на коллегию, чтобы не один человек принял решение, все 11 человек в коллегии поддержали эту инициативу", — заявил Дбар.

Процесс возвращения на историческую Родину соотечественников, проживающих в других странах мира, проходит с конца XX века и особенно активизировался после создания Госкомитета по репатриации в 1993 году. На сегодняшний день в Абхазии проживает до трех тысяч репатриантов, вернувшихся в разные годы преимущественно из Турции и Сирии.