Читать на "непонятной" кириллице: как диаспора в Турции учит абхазский

О том, как проходят курсы по обучению родному языку абхазской диаспоры в Турции, с какими трудностями они сталкиваются в изучении, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Преподавание абхазского языка в Турции было организовано Государственным комитетом по репатриации и Федерацией абхазских культурных центров в Турции. Обучение началось 1 ноября 2017 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук День родного: как изучить абхазский язык

Трудный переход

Одной из тех, кому посчастливилось работать с абхазской диаспорой, стала Элис Аргун, семья которой в 1995 году вернулась на историческую родину из Турции. По словам преподавателя, поначалу изучение абхазского языка удавалось представителям диаспоры трудно, так как перейти от латиницы к кириллице было не так просто.

"Им было, конечно, нелегко изучать абхазский алфавит, у нас много букв, но мы смогли преподнести буквы так, чтобы они их запомнили и правильно произносили. Они знали до этого только латиницу, поэтому кириллица была тяжела для них, несмотря на это, им удалось выучить буквы, и они уже начинают читать на абхазском", — заметила она.

Элис Аргун выражает надежду на то, что курсы по обучению абхазскому языку в Турции, которые продлятся еще четыре месяца, дадут свои положительные результаты.

"Есть семьи, в которых один из родителей, дедушка или бабушка владеют абхазским языком, поэтому есть немало детей, которые знакомы с абхазским. Но тем не менее в изучении абхазского они испытывают трудности, но они не падают духом, стараются учить родной язык", — добавила она.

Решение об обучении абхазской диаспоры родному языку было принято во время поездки делегации Госкомитета по репатриации во главе с новым руководителем Бесланом Дбар в Турцию в сентябре 2017 года. Абхазская диаспора поддержала инициативу.

Для того чтобы выбрать лучших преподавателей, Госкомитет по репатриации провел конкурс, по итогам которого чести удостоились трое учителей. Перед Госкомитетом стояла задача выбрать тех преподавателей, кто владеет турецким языком, так как работать с детьми, владеющими только турецким и не владеющими абхазским, русским и английским языками, было бы затруднительно.

© Sputnik Лев Рыжков Абхазская речь: учителя из Абхазии начали преподавать в Турции

Два раза в неделю

Преподаватель абхазского языка Элис Аргун рассказала, что курсы посещают как дети школьного возраста, так и старшее поколение. Она отмечает, что один урок длится не более двух часов, так как запомнить объем информации на более длительное время ученикам сложно, заметила Аргун.

"Наши группы разделены по 10 человек, обучение проводим два раза в неделю. Есть дети, которые из-за нагрузок в школах временно прекращают обучение абхазскому, это в основном касается старшеклассников, которые готовятся к выпускным экзаменам. Потом они с сожалением говорят, что хотят продолжить учить абхазский, но из-за того, что пропустили занятия, не могу успеть за теми, кто уже продвинулся в изучении", — подчеркивает преподаватель.

К тому же среди старшего поколения есть люди, которые не могут в полной мере принимать участие в курсах по изучению абхазского языка из-за занятости на работе, сказала она.

"Поэтому старшую группу мы обучаем ночью, днем они работают. Вместе с тем такой график устраивает не всех, некоторые вынуждены оставить курсы", — сказала она.

Элис Аргун рассказала, что обучение абхазскому началось с изучения букв, потом самых легких слов и словосочетаний.

"Мы начали с самых легких форм, это как надо здороваться, как познакомиться и так далее. Сейчас мы уже переводим небольшие тексты, успехи в обучении есть, ученики сами читают слова, предложения", — заметила преподаватель.

Три абхазских преподавателя, направленные в Турцию, прошли конкурсный отбор. По оценкам ученых, численность абхазской диаспоры в Турции может составлять порядка 500 тысяч человек.