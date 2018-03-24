Медаль к 25-летию: в Госкомитете по репатриации прошла церемония награждения

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 25-летия с момента образования Государственного комитета Абхазии по репатриации прошла церемония вручения юбилейных медалей в субботу 24 марта.

"Прошедшие 25 лет со дня создания Госкомитета по репатриации показали наши успехи и существующие проблемы. Но с уверенностью могу сказать, что мы научились находить подход к репатрианту, в дальнейшей нашей работе мы будем опираться на существующий опыт. Сегодня мы вас собрали для того, чтобы вручить вам юбилейные медали в честь 25-летия Госкомитета", — заметил заместитель председателя Госкомитета по репатриации Эркан Кутарба.

Sputnik, Бадрак Авидзба Вручение юбилейных медалей в Госкомитете по репатриации

Юбилейные медали были вручены представителям абхазской диаспоры в Турции, Иордании, Северного Кавказа, а также несколько медалей работниками Госкомитета по репатриации за многолетнюю работу, направленную на возвращение абхазов на свою историческую родину.

Sputnik, Бадрак Авидзба Вручение юбилейных медалей в Госкомитете по репатриации

"Мы благодарим всех, кто в течение 25 лет вкладывал усилия в дело репатриации. Мы все должны объединить усилия для выполнения завещания, которое нам оставил Владислав Ардзинба – возвращение диаспоры в Абхазию", — сказал президент "Международного фонда Апсны" Сенер Гогуа преподнося коллективу Госкомитета по репатриации памятные подарки.

Sputnik, Бадрак Авидзба Вручение юбилейных медалей в Госкомитете по репатриации

23 марта в честь 25-летия Государственного комитета по репатриации в Абхазской государственной филармонии состоялся торжественный вечер.

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия. В настоящее время Госкомитет по репатриации возглавляет Беслан Дбар.

© Sputnik / Томас Тхайцук Четверть века: Госкомитет Абхазии по репатриации отметил юбилей

В Абхазии действует конституционный закон республики "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение пяти лет действует статус репатрианта, в этот период Госкомитет оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.

В 1998 году Парламент Республики Абхазия принял закон "О репатриации", были подготовлены соответствующие нормативные документы для функционирования Госкомитета. В 2005 году в этот Закон были внесены изменения. В 1998 году был создан Фонд репатриации.

По информации Госкомитета по репатриации, до 11 тысяч соотечественников получили гражданство Абхазии. Вернувшихся на родину более четырех с половиной тысяч человек.

В 2013 году в рамках гуманитарной акции в результате взаимодействия МИДа Абхазии, Госкомитета по репатриации, общественных деятелей и представителей российских структур чартерными рейсами в Абхазию было перевезено около 500 сирийских абхазов.