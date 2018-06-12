Дбар: около 130 абхазов, живущих в Иордании, хотят вернуться на родину

Министр по репатриации Беслан Дбар в интервью на радио Sputnik рассказал о подготовке к расселению абхазов из Иордании, желающих вернуться на родину.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Около 130 представителей абхазской диаспоры, живущих в Иордании, желают вернуться на историческую родину, сказал в интервью на радио Sputnik министр по репатриации Беслан Дбар.

"В Абхазию хотят вернуться люди, которым от 35 до 50 лет, они сказали, что их родители останутся в Иордании из-за того, что они уже пожилого возраста", — добавил министр.

Кроме того, Беслан Дбар подчеркнул, что люди, которые хотят вернуться на свою историческую родину, не просят помощи от Фонда репатриации.

"Они хотят устроить свою жизнь собственными силами. Однако их интересовали вопросы, связанные с тем, возникнут ли у них проблемы в обучении их детей абхазскому языку", — подчеркнул Беслан Дбар.

По словам министра, до конца лета уже будет решена часть вопросов, связанных с предоставлением жилья для диаспоры из Иордании.

Интервью Беслана Дбар радио Sputnik Абхазия на абхазском языке>>

Беслан Дбар подчеркнул, что министерство будет заниматься расселением возвращающихся соотечественников в Гагрском и Галском районах.

"Гагра и Гал – это "ворота" нашей республики, в приграничном Гагрском районе, как и в Галском в основном проживают другие национальности, там должны жить абхазы, которые будут говорить "добро пожаловать" приезжающим в республику людям", — сказал министр репатриации.

Госкомитет по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными абхазскими диаспорами. Ведомство оказывает помощь репатриантам в адаптации на исторической родине.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования Госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах", вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

Согласно Указу президента Абхазии Комитет по репатриации бы реорганизован в министерство 4 мая 2018 года.