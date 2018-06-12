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Здание ГК по репатриации. г.Сухум.

Дбар: около 130 абхазов, живущих в Иордании, хотят вернуться на родину

© Sputnik . Томас Тхайцук
Репатриация
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Темы:
Репатриация: проблемы и перспективы (87)
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Министр по репатриации Беслан Дбар в интервью на радио Sputnik рассказал о подготовке к расселению абхазов из Иордании, желающих вернуться на родину.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Около 130 представителей абхазской диаспоры, живущих в Иордании, желают вернуться на историческую родину, сказал в интервью на радио Sputnik министр по репатриации Беслан Дбар.

"В Абхазию хотят вернуться люди, которым от 35 до 50 лет, они сказали, что их родители останутся в Иордании из-за того, что они уже пожилого возраста", — добавил министр.

Кроме того, Беслан Дбар подчеркнул, что люди, которые хотят вернуться на свою историческую родину, не просят помощи от Фонда репатриации.

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"Они хотят устроить свою жизнь собственными силами. Однако их интересовали вопросы, связанные с тем, возникнут ли у них проблемы в обучении их детей абхазскому языку", — подчеркнул Беслан Дбар.

По словам министра, до конца лета уже будет решена часть вопросов, связанных с предоставлением жилья для диаспоры из Иордании.

Интервью Беслана Дбар радио Sputnik Абхазия на абхазском языке>>

Беслан Дбар подчеркнул, что министерство будет заниматься расселением возвращающихся соотечественников в Гагрском и Галском районах.

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CC0 / Photo Mix
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"Гагра и Гал – это "ворота" нашей республики, в приграничном Гагрском районе, как и в Галском в основном проживают другие национальности, там должны жить абхазы, которые будут говорить "добро пожаловать" приезжающим в республику людям", — сказал министр репатриации.

Госкомитет по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года для развития отношений между республикой и зарубежными абхазскими диаспорами. Ведомство оказывает помощь репатриантам в адаптации на исторической родине.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования Госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах",  вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

Согласно Указу президента Абхазии Комитет по репатриации бы реорганизован в министерство 4 мая 2018 года.

Темы:
Репатриация: проблемы и перспективы (87)



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