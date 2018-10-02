21:32 02 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.22
  • EUR75.23
Поиск
Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

"Мост объединения" с абхазской диаспорой в Турции открыли в Сухуме

© Фото : Ибрагим Чкадуа
Репатриация
Получить короткую ссылку
130 0 0

Фонд "Мост объединения" ("Аидгылара ацҳа") будет реализовывать культурные и образовательные программы, которые призваны сблизить жителей Абхазии с диаспорой в Турции.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд "Мост объединения" ("Аидгылара ацҳа"), работа которого направлена на сближение жителей Абхазии с диаспорой в Турции, открыли в Сухуме 1 октября, рассказала одна из учредителей фонда Елена Лабахуа.

"Есть часть диаспоры, которая находится в Абхазии, существуют организации в Турции, которые объединяют жителей Абхазии с диаспорой в Турции — это Федерация кавказских обществ Турции и Абхазская Федерация, они работают с диаспорой и там и здесь", — отметила она.

У этих двух организаций есть задачи по развитию взаимоотношений между турецкой диаспорой и жителями Абхазии, отметила Лабахуа.

Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции
© Фото : Ибрагим Чкадуа
Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

"Намечена реализация культурных и образовательных программ, к примеру, обмен школьниками, студентами, организация лагерей. Федерация кавказских обществ Турции и Абхазская Федерация давно работают в этом направлении, но эта работа не была постоянной", — отметила она.

Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции
© Фото : Ибрагим Чкадуа
Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

Центра будет способствовать координации работы, подчеркнула Елена Лабахуа.

"Подобные центры у них существуют в Майкопе и Нальчике, то есть это поэтапная работа, которая теперь дошла до Абхазии", — сказала один из учредителей фонда.

Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции
© Фото : Ибрагим Чкадуа
Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

На открытии центра сообщили об открытии курсов ювелирного дизайна.

"Это то, как изготавливали ювелирные украшения, аксессуары абхазо-адыгским методом, этой технологии у нас нет, они сохранили и развили", — рассказала Елена Лабахуа.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Ибрагим Чкадуа
Фонд "Мост объединения"

Месячные курсы для студентов и преподавателей отделения искусства Абхазского государственного университета по обучению традиционным способам изготовления и методики преподавания, и обучению абхазских и северокавказских традиционных методов украшения одежды и аксессуаров начнут работу 3 октября, сообщила она.

Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции
© Фото : Ибрагим Чкадуа
Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

Федерация кавказских обществ Турции заинтересовано в сохранении и развитии традиционных ремесел, заметила она.

"В Абхазском государственном университете есть отделение "Дизайн костюма", мы хотим, чтобы студенты и преподаватели не утеряли полученные знания и могли дальше развивать", — отметила Лабахуа.

На открытии Фонда "Мост объединения" прошла презентация трилогии писателя Хаири Кутарба о махаджирстве: "Меня сослали", "Даже в жаркой пустыне", "Если тебя сослали в жаркую пустыню, то тебе все равно холодно".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Киев
    Нерыночные отношения

    Двое граждан Азербайджана устроили поножовщину у Бессарабского рынка в центре Киева, одни из них получил тяжелое ранение.

  • Армянская АЭС
    Мирный атом

    Армения и Россия хотят создать "единое атомное пространство" для студентов. Подробности - в материале Sputnik.

  • Мужчина с чемоданом
    Голос издалека

    Приближающиеся выборы в Сейм Латвии обострили давнюю дискуссию о том, стоит ли давать право голоса тем, кто давно покинул страну.

  • Паром Regina Seaways
    Дым над водой

    В Балтийском море загорелось пассажирское судно под литовским флагом с 335 людьми на борту.

  • Джеордже Симион
    Персона нон грата

    Председателя румынской платформы "Acțiunea 2012" униониста Джеордже Симиона, ранее устроившего шоу на границе, выдворили из Молдовы.

  • ДТП, архивное фото
    Смертельное ДТП

    Туристы из Хорватии попали в аварию на трассе Душанбе – Худжанд – Чанак в Таджикистане. Два человека погибли.

  • Саидазим Сиддиқжонов
    Самый умный

    В Ташкенте абитуриент смел доказать ошибку Государственного центра тестирования и поступил в вуз на бюджетное отделение.

  • Променад в Пирита
    Дороге быть!

    Попытки защитников природы остановить прокладку новой автотрассы в Таллинне закончились безрезультатно.

  • Восхождение на вершину Зилга-хох
    Пик Победы

    В честь Дня Победы и независимости Абхазии альпинисты из Южной Осетии совершила восхождение на одну из самых высоких вершин республики.

  • Киев
    Нерыночные отношения

    Двое граждан Азербайджана устроили поножовщину у Бессарабского рынка в центре Киева, одни из них получил тяжелое ранение.

  • Армянская АЭС
    Мирный атом

    Армения и Россия хотят создать "единое атомное пространство" для студентов. Подробности - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
Робот-полицейский вышел на улицы Пекина
Робот-полицейский вышел на улицы Пекина
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia