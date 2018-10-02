"Мост объединения" с абхазской диаспорой в Турции открыли в Сухуме

Фонд "Мост объединения" ("Аидгылара ацҳа") будет реализовывать культурные и образовательные программы, которые призваны сблизить жителей Абхазии с диаспорой в Турции.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд "Мост объединения" ("Аидгылара ацҳа"), работа которого направлена на сближение жителей Абхазии с диаспорой в Турции, открыли в Сухуме 1 октября, рассказала одна из учредителей фонда Елена Лабахуа.

"Есть часть диаспоры, которая находится в Абхазии, существуют организации в Турции, которые объединяют жителей Абхазии с диаспорой в Турции — это Федерация кавказских обществ Турции и Абхазская Федерация, они работают с диаспорой и там и здесь", — отметила она.

У этих двух организаций есть задачи по развитию взаимоотношений между турецкой диаспорой и жителями Абхазии, отметила Лабахуа.

© Фото : Ибрагим Чкадуа Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

"Намечена реализация культурных и образовательных программ, к примеру, обмен школьниками, студентами, организация лагерей. Федерация кавказских обществ Турции и Абхазская Федерация давно работают в этом направлении, но эта работа не была постоянной", — отметила она.

© Фото : Ибрагим Чкадуа Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

Центра будет способствовать координации работы, подчеркнула Елена Лабахуа.

"Подобные центры у них существуют в Майкопе и Нальчике, то есть это поэтапная работа, которая теперь дошла до Абхазии", — сказала один из учредителей фонда.

© Фото : Ибрагим Чкадуа Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

На открытии центра сообщили об открытии курсов ювелирного дизайна.

"Это то, как изготавливали ювелирные украшения, аксессуары абхазо-адыгским методом, этой технологии у нас нет, они сохранили и развили", — рассказала Елена Лабахуа.

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Месячные курсы для студентов и преподавателей отделения искусства Абхазского государственного университета по обучению традиционным способам изготовления и методики преподавания, и обучению абхазских и северокавказских традиционных методов украшения одежды и аксессуаров начнут работу 3 октября, сообщила она.

© Фото : Ибрагим Чкадуа Фонд “Аидгылара Ацҳа”, созданный в Абхазии при поддержке Федерация кавказских обществ Турции

Федерация кавказских обществ Турции заинтересовано в сохранении и развитии традиционных ремесел, заметила она.

"В Абхазском государственном университете есть отделение "Дизайн костюма", мы хотим, чтобы студенты и преподаватели не утеряли полученные знания и могли дальше развивать", — отметила Лабахуа.

На открытии Фонда "Мост объединения" прошла презентация трилогии писателя Хаири Кутарба о махаджирстве: "Меня сослали", "Даже в жаркой пустыне", "Если тебя сослали в жаркую пустыню, то тебе все равно холодно".