Путь домой: как боксер Энвер Бзагуа вернулся на историческую родину

Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров из Турции, в XIX веке его предки, как и десятки тысяч других семей, оказались на чужбине, за морем. О том, как Энвер впервые оказался на родине, и почему решил связать с ней свою дальнейшую судьбу, читайте в материале Sputnik.

Воочию увидеть землю, на которой испокон веков живут абхазы – для Энвера Бзагуа было самым большим желанием, и когда он его осуществил, спортсмен поставил себе другую задачу – стать частью родины.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Найти дорогу к дому

Вынужденное переселение кавказских народов в Османскую империю и другие страны Ближнего Востока стало одной из самых трагичных страниц в истории горцев. В своем стихотворении "Долгий путь домой" поэт из Карачаево-Черкессии Артур Кенчешаов пишет:

Нам предначертан долгий путь домой,

Мы заблудились в хрониках столетий.

Родной очаг потушен был войной,

Но дух его до нас доносит ветер.

Эти строки обращены к черкесам, которые по воле судьбы оказались за пределами своей родины. Автор верит в то, что, несмотря на большие трудности, люди смогут найти путь домой:

Орлы всегда летят к родным горам,

К своей Отчизне обращая гнезда.

Пусть долгий путь домой предписан нам,

Погаснуть не дадим черкесским звездам.

Слова поэта в полной мере можно отнести и к абхазам, которые более полутора веков находятся в разлуке с родными местами. Но при этом находятся люди, чья генетическая память заставляет преодолеть все и оказаться там, где родились предки. Один из них 26-летний Энвер Бзагуа.

Энвер переехал в Абхазию в прошлом году. Для того, чтобы более подробно узнать о его истории мы отправились в сухумскую школу бокса, где он тренируется под руководством президента Федерации профессионального бокса республики, Алика Карди-оглы.

Спортсмен только возобновил тренировки после дебютной победы на профессиональном ринге, 27 июня на соревнованиях в Москве он в первом же раунде победил соперника из России Виктора Конкина. После того, как боксер завершил тренировку он начал свой рассказ о своей жизни в Турции, желании приехать в Абхазию и о планах на спортивном поприще.

Профессиональный дебют: Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве

В Турции с Абхазией в душе

Энвер родился и вырос в селе Гекерен в Турции, по-абхазски населенный пункт называют Бзагу-икыт, такое название исходит от того, что там живет много однофамильцев репатрианта. Все свое детство он слышал рассказы об Абхазии, о традициях, которым придерживаются люди, живущие на родине.

"Я вырос на рассказах об Абхазии и все, что я знаю, услышал в моем селе. Нам рассказывали, что Абхазия это прекрасная страна, что у нас одна культура, один язык, песни, танцы, традиции. В XIX веке наши предки были изгнаны из Абхазии на территорию Османской империи, и на протяжении более 150 лет многие абхазы и другие кавказские народы живут там", - говорит репатриант.

Воспитанный в духе любви и уважения к Абхазии, Энвер Бзагуа с детства хотел сам увидеть страну, пообщаться с местным населением. И такая возможность у него появилась в 2019 году – он приехал на боксерский турнир "Кубок государства Абхазии", который проходил в Новом Афоне.

Энвер с юных лет стал увлекаться боксом, и в этом виде спорта он достиг ощутимых успехов, стал чемпионом Анкары, вошел в состав сборной Турции, выступал на любительском и полупрофессиональном уровне.

"Я познакомился с Альбертом Карди-оглы (президент Федерации профессионального бокса Абхазии – ред.), я рассказал ему о том, что являюсь потомком абхазских махаджиров, и он меня пригласил на боксерский турнир. Конечно, я с большой радостью согласился принять участие в турнире, и стал одним из победителей соревнований", - подчеркнул он.

Приехав впервые в Абхазию, Энвер провел на родине 15 дней, затем вернулся в Турцию к семье, но мысль вернуться и устроить свою жизнь в республике его никогда не покидала, тем более, что он получил предложение от Алика Карди-оглы переехать в Абхазию и продолжать свою спортивную карьеру на родине.

Рассказал он и о том, что почувствовал, когда впервые ступил на абхазскую землю. "Когда я ехал из сочинского аэропорта в Абхазию, у меня были мурашки по коже, я видел горы, море, поля, не было ощущения, что я нахожусь в каком-то новом для себя месте, все было родным, близким и понятным", - поделился он.

Вернуться, чтобы остаться

Решив все неотложные дела в Турции, где он провел всю жизнь, в 2020 году Энвер Бзагуа переехал в Абхазию, он получил статус репатрианта и абхазский паспорт. По его словам, было нелегко оставлять Турцию, с которой связано многое, в первую очередь семья, сборная по боксу, в которой он рос в профессиональном плане.

При этом Энвер подчеркнул, что желание воссоединиться с родиной оказалось сильнее, тем более что периодически спортсмен навещает семью и возвращается обратно. В семье вначале расстроились тому, что Энвер уезжает в Абхазию, и не будет возможности часто видеть его, но потом, поняв и приняв его мотивы, родители смирились и поддержали юношу в его решении.

По приезде в Абхазию Энвер решил влиться в среду, и для этого он прилагает много усилий.

"Я сейчас учусь в университете, изучаю абхазский язык и уже какие-то слова могу выговаривать. Не сказал бы, что абхазский язык очень уж сложный, если стараться, то его можно выучить", - отметил спортсмен.

Что касается спортивной составляющей, то в Абхазии есть необходимые условия для того, чтобы заниматься боксом, к этому располагают и природа и тренер, отмечает Бзагуа. Тренер спортсмена Алик Карди-оглы говорит, что Энвер очень интересный и перспективный боксер.

"Мы будем дальше работать и еще усовершенствовать технику. Условия для того, чтобы тренироваться у нас есть. Существуют нюансы, которые связаны с финансами, нужно выезжать на недельные или двухнедельные сборы на подготовку к боям, так как у нас спарринг-партнеров очень мало", - рассказал он.

Боксер поделился своими мыслями и о первом бое на профессиональном уровне, который состоялся в Москве. "Наша стратегия заключалась в том, чтобы побоксировать первые два раунда и к концу встречи показать всю нашу технику и силу, но когда появился шанс завершить бой досрочно, я воспользовался этим", - отметил спортсмен.

Энвер Бзагуа планирует продолжать выступления на профессиональном ринге, оттачивать свое мастерство и вникать в местную среду.