СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода, выяснила группа китайских ученых. Работа исследователей была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, сообщает РИА Новости.
Ученые установили, что подобная онкология в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли не менее 15 граммов алкоголя. В то же время рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые курили.
Авторы исследования полагают, что напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, что может повышать вероятность онкологических заболеваний.
Восьмого февраля 1928 года родился великий актер, Народный артист СССР Вячеслав Тихонов, чей образ для миллионов людей связан с образом честного советского шпиона. Именно роль Штирлица принесла актеру всенародную любовь.