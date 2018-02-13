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Социологи выяснили, как часто россияне пользуются соцсетями

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Общество
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Самой популярной социальной сетью в России была названа ВКонтакте.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Большинство россиян (62%) старше 18 лет пользуются по меньшей мере одной социальной сетью хотя бы раз в неделю, показал последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), имеющийся в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время 45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62% — хотя бы раз в неделю. Полностью исключены из социальных медиа около трети (20% из-за того, что не имеют доступа в интернет, и еще 10% — не имеют ни одного аккаунта)", — отмечается в исследовании.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Также опрос показал, что 91% молодежи от 18 до 24 лет ежедневно пользуется соцсетями, среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет этот показатель достиг отметки в 69%, в группе старше 60 лет — только 15%.

Кроме того, по данным исследования, самой популярной социальной сетью в России была названа ВКонтакте: среди всех опрошенных о ее ежедневном посещении рассказали 28%, второе место занимают Одноклассники — 19%, третье — Instagram (14%), по 4% набрали Facebook и Мой мир, по 1% у Twitter и Живого журнала.

Добавляется, что, по мнению 52% опрошенных, мобильный телефон или смартфон остается главным девайсом для доступа в интернет.

В опросе отмечается, что три четверти респондентов рассказали об использовании мессенджеров и сервисов обмена короткими сообщениями, самыми популярными были названы WhatsApp (44%), мессенджер ВКонтакте (32%), SMS (32%) и Viber (30%). Выбор программы для обмена короткими сообщениями также тесно связан с возрастом — среди опрошенных старше 60 лет чаще всего пользуются SMS (43%), а в группе 18-24 года — мессенджер ВКонтакте (69%).




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