Календарь Великого поста: что можно и нельзя есть по датам

Пасха в этом году попадает на 8 апреля. Православные начинают поститься за семь недель до Светлого Воскресения Христова.

Великий пост — самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начнется 19 февраля, после Прощеного воскресения.

В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Светлое Воскресение Христово.

Поэтому Великий пост — первый из многодневных постов в году, цель которого добиться внутренних качественных изменений, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.

Великий пост

Соблюдение Великого поста является добровольным актом и носит глубоко индивидуальный характер. Мирянам для того, чтобы поститься, по церковному уставу, необходимо получить благословение духовника, потому что христиане перед вхождением в пост должны духовно подготовиться, пройти таинство исповеди.

© Sputnik MIROSLAV ROTARI Деликатесы для православных: как вкусно поститься, не чувствуя голода

Свободное время в период всего Великого поста нужно посвящать молитвам, смирять желания в еде, исключать любые излишества и стремиться к более уединенному образу жизни.

Начинать поститься без какой-либо подготовки бывает сложно, да и здоровью можно навредить, если не знать, как правильно питаться.

На протяжении семи недель, православный, соблюдающий пост, должен отказаться от мясных и молочных продуктов, а также ограничить приемы пищи в день.

Каждый человек должен сам определить свою меру поста, сколько в сутки ему нужно еды и питья, и постепенно уменьшать количество, сводя к минимуму необходимому для жизни, поясняют священнослужители.

Но пост — в первую очередь воздержание от обильной пищи, а не истощение тела, поэтому постное меню должно быть разнообразным и богатым витаминами.

От поста освобождаются тяжело больные люди, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет. С семи до 14-ти лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14-ти лет подросток сам должен выбрать, соблюдать ему пост или нет.

Что можно и нельзя есть

В Великий пост, как и любой другой, самый строгий запрет из продуктов накладывается на мясо, так как считается, что насильственная смерть животного, мясо которого впоследствии мы едим, накладывает свой отпечаток.

В Библии сказано, что пища для людей в раю была только растительная, и что все животные, созданные Богом, были нужны людям. Исходя из этого, соответствующим должно было быть и отношение к ним, поэтому при потопе все были спасены – "каждой твари по паре".

В Библии при создании помощников Адама — рыба не упоминается, да и спасать их во время потопа не было надобности. Так же читается, что рыбы не испытывают того страха и эмоций, свойственных другим животным, при убийстве.

В обычные дни поста рыба входит в число запретных продуктов, однако запрет на нее в праздничные — нигде не указан.

В период Великого поста можно готовить различные каши — гречневую, кукурузную, овсяную, гороховую, перловую, фасолевую и другие, а также постные супы, пловы, котлеты, макаронные изделия, салаты и так далее.

Овощи можно и нужно есть любые, которые существуют в природе: капусту всех видов, картофель, морковь, помидоры, огурцы, свеклу, редис, лук, зеленую фасоль и так далее.

Для поддержания здоровья, в период Великого поста важно есть много свежей зелени и болгарского перца, которые богаты, необходимыми для организма, витаминами и минералами.

Фрукты можно есть любые, доступные в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. Добавить в постное меню можно варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.

Календарь поста

От пищи принято полностью отказываться, по церковным канонам, в первый день поста — в Чистый понедельник, и Великую пятницу (последняя пятница перед Пасхой).

© Sputnik / Томас Тхайцук Гастроэнтеролог: поститься полезно

В целом, составлять меню постной кухни, по церковному уставу, нужно соблюдая следующие принципы: в первую и последнюю (Страстную) недели Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение, то есть допускается есть хлеб, вода, фрукты, овощи.

Вкушать в эти дни можно постный хлеб и термически необработанную пищу. То есть сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Чай и компот принимать в эти дни также не рекомендуется.

В такие дни приготовьте себе салаты из овощей и фруктов, фруктовые можно заправить медом. Так, например, нарежьте любые фрукты –груши, апельсины, яблоки, бананы, добавьте изюм, нарезанные сухофрукты и орехи, и заправьте все это жидким медом. Получится вкусно и очень полезно.

По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла, а в субботу и воскресенье – разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.

Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, есть разрешается два раза — на Благовещение и в Вербное воскресенье.

Но в 2018 году Благовещение, которое ежегодно празднуют 7 апреля совпадает с Великой субботой — последний день перед Светлым Воскресением Христовым, когда Сам Господь был во Гробе. В этот день верующие соблюдают строгий пост и соответственно рыбу есть не полагается.

Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье, как и Благовещение, входит в число 12 главных праздников православной церкви – его празднуют за неделю до Пасхи. В 2018 году Вербное воскресение выпадает на 1 апреля.

© Sputnik Илона Хварцкия Иеромонах Давид: Великий пост – весна духовная

Естественно, главный смысл поста — это духовное очищение, а также отказ от определенных продуктов, пагубных страстей, злобы, дурного настроения и раздражительности. Но даже в пост хочется разнообразия, а также полакомиться сладким, хотя бы изредка.

В последние годы, к радости постящихся сладкоежек, производятся множество постных сладостей — главное, чтобы они не содержали молока и его производных, животных жиров.

К ним можно добавить горький шоколад, фруктовое и ягодное варенье, джемы, орехи, сухофрукты, натуральный мармелад, халву и много другое.

Материал подготовлен на основе открытых источников