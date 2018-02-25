Доктор Сепян: как стал востребованным в Абхазии специалист из Армении

Откуда переехал в Абхазию единственный детский реаниматолог республики, о чем он больше всего сожалеет и стала ли Абхазия родиной для его детей, корреспонденту Sputnik рассказал врач Артур Сепян.

Амра Амичба, Sputnik

Заведующий отделением реанимации Детской республиканской больницы Артур Сепян переехал с семьей в послевоенную Абхазию в 1996 году. Из 34 лет врачебной практики 21 он проработал в Абхазии.

"Моя судьба давно связана с Абхазией, потому что супруга отсюда. Она дочь всем известного Альберта Тополяна. Каждый год мы бывали в республике", — сказал Сепян.

Он рассказал, что и во время Отечественной войны народа Абхазии врач по зову тестя приехал помогать раненым воинам Абхазской армии.

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"У меня получилось так, что я в Карабахской войне участвовал, как врач, естественно. Несколько месяцев на тяжелых участках Шаумяновского района приходилось работать. Я сам родом из этого района Карабаха. Через неделю после того как я оттуда уехал, захватили и разбомбили наш район, — вспоминает Арутр Сепян. — А когда в Абхазии война началась, мой тесть тогда был помощником Ардзинба (первый президент Абхазии Владислав Ардзинба – ред.), позвонил и сказал, что врачей не хватает и попросил приехать, помочь. И я, имея опыт работы в военных условиях, приехал сюда, работал несколько месяцев в Гудаутском госпитале".

По словам врача, важную роль в принятии решения о переезде с семьей в Абхазию сыграл певец Артур Лакрба.

"В моей судьбе важную роль сыграл Артур Лакрба. После войны он побывал в Ереване. Начал активно агитировать, говорить, что очень нужны врачи, на вес золота они у нас в Абхазии, на руках будут носить. Тем боле врач моей профессии – детский реаниматолог. В Армении тоже тяжелые годы были. Переехали с семьей, но думал, год-два пробудем здесь. Пока все установиться в Армении тоже. Так получилось, что вовлекся в работу. И оказался на нужном месте в нужное время, наверное, потому что детского реаниматолога не было в Абхазии. Так и остался", — сказал Сепян.

С адаптацией в коллективе, как отметил детский реаниматолог, у него проблем не было, так как был уже знаком со многими коллегами, с которыми довелось работать бок о бок во время Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Артур Сепян за работой

"Во время войны и с абхазами, и с русскими, с представителями Северного Кавказа и работал и лечил. Контакт был с главврачами, со многими познакомился во время войны. На пустое место не ехал, так сказать. Были знакомые здесь, — заметил Артур Сепян. — Реаниматолог всегда помогает врачам других специальностей, конкуренции никакой не почувствовал в работе".

И с местными жителями, чтобы установить контакт и наладить отношения, по его словам, труда не представляло.

© Sputnik / Томас Тхайцук Cон наяву: русский врач в Абхазии

"Абхазия, как и Армения и Нагорный Карабах, кавказская республика. По большому счету контакт у меня сразу пошел. Если плохо приняли, наверное, не остался бы. В жизни всякое бывает, но ни разу не жалел, что остался здесь, — подчеркнул он. – Сам я родился в Степанакерте из Нагорного Карабаха. Мне было десять лет, когда семья переехала в Ереван по научной работе отца".

Артура Сепян продолжил династию врачей в семье, его отец Генрих Сепян был одним из ведущих хирургов Армении, руководил кафедрой хирургии в медицинском институте.

"Я окончил Ереванский медицинский институт, сейчас называется Медицинский университет в 1984 году. Уже со студенческих лет работал во взрослой реанимации. После учебы работал восемь лет в Инфекционной больнице в отделении реанимации старшим ординатором", — сказал завотделением реанимации Детской республиканской больницы Артур Сепян.

Супруга врача Рузанна Тополян тоже медик, сейчас работает завучем в Медицинском колледже Сухума. Дочь Карина Сепян окончила факультет международных отношений в Ереване, преподает в АГУ, замужем за председателем общественного объединения "Русское общество Абхазии" Романом Рязанцевым. Сын Генрих Сепян закончил юридический факультет АГУ, работает в Контрольной палате.

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"Когда переехали дети были меленькими, дочери тринадцать и сыну восемь лет. Оба окончили сухумскую армянскую девятую школу. Мои дети выросли здесь. Моему сыну было восемь лет, и все его друзья здесь. Большой круг друзей имеет. Даже когда в Ереван едет, со своими друзьями едет, чтобы показать им город, — рассказал Артур Сепян. — Своей родиной, конечно, всю жизнь буду считать Карабах, даже живя в Армении, я так чувствовал. Но мои дети выросли здесь, думаю, Абхазию они уже не поменяют ни на какую другую страну. У них здесь круг друзей, которым дорожат".

Он поделился, что не понимал наречия, на котором говорили местные армяне.

"Очень много наречий в армянском языке, иногда друг друга и не понимают. Со времен, сам не говорю, но стал понимать. С местными соотечественниками общаемся. Дочь в сухумском отделении общества армян, и сын тоже ходит на собрания", — сказал Артур Сепян.

Он отметил, что рад тому, что дети не захотели пойти по стопам родителей и дедушки и не стали докторами.

"Такой жизни не каждому пожелаешь. Тяжелая работа. В моем возрасте что-то менять уже не получится. Тяжелая тем, что, да есть коллеги, но именно реаниматолога нет. Ответственность только на мне, когда, например, на аппарате ребенок. Бывало, по несколько суток не выходил из больницы, потому что некому оставить больного. Специальность такая, что требует особых навыков и не каждый ими владеет", — заметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Артур Сепян за работой

Самым большим своим сожалением Артур Сепян назвал нежелание молодых докторов идти в детскую реаниматологию.

"Никто из молодых медиков в сторону детской реаниматологии не смотрит. Несколько молодых врачей, которые работают в Республиканской больнице и в Агудзере. На вопрос, хотели бы заняться детской реаниматологией, категорически отвечают "нет". Единственный человек, который мне помогает, когда приходится уезжать, мы смогли его уговорить — Александр Кулясов из Республиканской больницы, — с благодарностью сказал Сепян. — Если я в Абхазии у меня отпуска нет. И по ночам вызывают, когда привозят экстренных больных. Если уезжаю, максимум на пять-десять дней в Ереван проведать мать и братьев".

По словам врача, несмотря на то, что родные хотели бы, чтобы он жил рядом с ними в Ереване, уезжать не собирается, так как востребован в Абхазии как специалист.

"Мать, конечно, хотела бы, чтобы я был рядом. Отец уже умер, она там одна. Каждый мой звонок или приезд, для нее событие, но такова жизнь. К сожалению, так получилось, что и там многие оставляли свои очаги и уехали в Россию. Например, многие мои близкие живут в Москве. Иногда удивляются, как я попал в Абхазию, почему не в Москву. Я знал, что моя работа здесь всегда понадобиться. Я не буду искать, работа есть – это первый фактор того, что я переехал. Люди идут искать работу, меняют свою профессию, чтобы заработать что-то. Я знал, что моя работа всегда меня прокормит, — отметил доктор. — В Ереване очень хорошо, но ты должен работать, чтобы прокормить семью, как впрочем, и везде. А если я сейчас в своем возрасте обратно уеду и работу там уже не найду, моя предыдущая больница не функционирует. Здесь намного мне комфортнее, чем там, в тех условиях, которые есть".

Артур Сепян вспоминает, что в послевоенной Абхазии в первое время было сложно, не только врачам, но и людям других специальностей.

"Тяжело было всем, это был 1996 год. Зарплату получали с опозданием на восемь-десять месяцев. Понятно, люди так не оставляют врачей, голодным никогда не останется, но заработка не было. Потом тихо-тихо и жизнь наладилась, — отметил он. – В сегодняшней Абхазии хотелось бы, чтобы у всех была хорошая жизнь и стабильность. То, что иногда творится на дорогах, большое количество ДТП, удручает. Мы не должны с таким количеством дорожного травматизма работать. Это просто катастрофа. Каждый день слышим о таких случаях".

Еще одной проблемой, которая требует скорейшего решения, заведующий отделением реанимации Артур Сепян назвал ремонт Детской республиканской больницы.

"С 2013 года обещают ремонт, уже и президент поменялся. Удалось отремонтировать реанимацию, первый этаж. В прошлом году водопроводные трубы, сантехнику поменяли. Ждем ремонта. Строительство новой больницы было бы более оптимальным решением. Потому что если здесь начнут делать ремонт, нас же надо куда-то вывозить. Планы есть — недалеко от Республиканского стадиона был бы больничный городок. Три года не выходим из кабинетов, настаиваем", — поделился Сепян.