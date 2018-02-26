Изобретатель легкости: история токаря из "Сухумприбора"

О том, как конструктор из отдела нестандартных изобретений "Сухумприбора" Герман Арефьев полностью потерял зрение и снова стал зрячим, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

История токаря Германа Арефьева из Сухума еще в 70-х годах прошлого столетия разлетелась по всему Советскому Союзу. Несчастный случай на производстве, из-за которого талантливый конструктор полностью потерял зрение, шокировал тысячи людей, но еще больше шокировало то, что спустя какое-то время Герман Арефьев, которому врачи ничего не гарантировали, вновь смог видеть.

А началось все с испытания вакуумной печи.

Нестандартное изобретение

Герман Арефьев работал в "Сухумприборе" заведующим отделом нестандартных изобретений с первых дней существования завода.

Гена, так его звали близкие товарищи, был созидателем и энтузиастом своего дела.

"Все новые изобретения, новые приспособления, новые автоматы, которые он делал, легко в производство внедрялись, – отметил директор завода "Сухумприбор" Марлен Гадлия. – Вообще, написать хорошую технологию в принципе можно, хотя и это тоже непросто, но самое главное – хорошую технологию потом внедрить в производство. Арефьев делал такие автоматы, которые хорошо приспосабливались в производстве, они были практичными в работе".

Чертежи, которые выходили из-под "пера" Арефьева были достаточно простыми, но в то же время точными.

"Гена делал очень много чертежей по станкам или автоматам. Если чертеж принадлежал ему, то смело им можно было пользоваться. Однажды Гена даже заменил десять швейцарских станков одним рубочным станком", – вспоминает Валерий Смыр, который работал в одном цехе вместе с Германом Арефьевым.

© Sputnik. И. Носов Завод "Сухумприбор". Заведующий бюро роботизации инженер А. Шмаргун (слева) и конструктор Г. Арефьев.

Злополучная печь

В 1972 году токарь Арефьев изобрел вакуумную печь, которую сам же испытывал на заводе в один декабрьский день.

"Он любил работать самостоятельно, хотя по технике безопасности запрещалось это делать. Печь испытывалась в отдельной комнате. Все шло хорошо, оставалось только провести испытание. Нужно было проверить, как печь будет работать при избыточном давлении. Но вдруг мы на заводе услышали хлопок – смотровое стекло разлетелось на куски. Шланг соскочил со штуцера и ударил Гену по лицу", – рассказывает о несчастном случае директор завода.

Работники "Сухумприбора" сразу же побежали на звук хлопка.

"Мы увидели окровавленное лицо Гены. Его повезли в больницу. Оказалось, что он потерял зрение. Сделали операцию, но зрение восстановить врачам так и не удалось", – вспоминает Марлен Гадлия.

Но несчастный случай не стал поводом для того, чтобы Арефьев перестал работать на заводе. Токарь слишком любил свое занятие…

"Несмотря на это, конструктор Гена не терял дух. После реабилитации он захотел продолжить работу. И ему разрешили. Он жил в Новом районе, оттуда утром домашние сажали его в троллейбус, здесь на рынке его встречали работники завода. Даже дежурство встречающих и провожающих Гену у нас появилось", – с улыбкой отметил директор "Сухумприбора".

Хоть сам изобретать Гена уже не мог, но он придумывал чертежи к будущим станкам и о своих идеях рассказывал своим коллегам, которые уже воспроизводили их на бумаге.

"Он приходил на работу, хоть и не видел ничего. Но он всегда подсказывал, давал советы другим токарям. В общем, работал на участке, и не просто работал, а много чего создавал, много автоматов для производственных целей. Он, еще не видя, разрабатывал станки", – констатирует председатель наблюдательного совета "Сухумприбора" Аслан Гицба, который тогда только-только начинал работать на заводе.

© Sputnik. Лев Носов Конструктор отдела роботизации завода "Сухумприбор" Герман Арефьев с созданной им специальной оптической системой, позволившей ему вернуть потерянное в результате несчастного случая, зрение.

Чудо

В один день работники завода решили отдохнуть в кафе "Диоскурия" на Сухумской набережной."Это было весной. Вдруг из-за туч появилось солнце. А Геннадий как раз сидел напротив меня. И вдруг он меня увидел. Он сразу же сказал: "Я тебя вижу. Я тебя таким и представлял, – делится воспоминаниями Марлен Гадлия. – Дело в том, что мы с Геной познакомились только после несчастного случая, и он не мог знать, как я выгляжу".

Оказалось, токарь не полностью потерял зрение, и на свету он мог еще немного видеть.

"У Гены после несчастного случая на производстве оставалось два процента зрения. И когда он в этом убедился, стал много думать над оптическими линзами, которые позволили бы ему видеть хотя бы немного", – отметил директор завода.

Так Арефьев стал искать подходящую ему линзу. И в этом ему помогали все знакомые и друзья.

"Он перепробовал множество моделей. И вот, после долгих поисков Гена все-таки нашел и сделал себе очки, которые принесли ему знаменитость во всем Советском Союзе, потому что это действительно был уникальный случай, когда человек, полностью потерявший зрение, снова стал видеть", – добавил Гадлия.

После того как зрение к Арефьеву "вернулось", он уже мог самостоятельно передвигаться, работать и снова изобретать.