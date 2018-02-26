Эксперты составили топ самых популярных иномарок в России‍

Всего в России на начало текущего года иномарки составили около 61 процента от всего объема российского парка легковых автомобилей

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых распространенных иномарок в России, сообщает РИА Новости.

Первое место в списке занял Ford Focus — на начало этого года в стране насчитывалось 715 тысяч экземпляров этой модели. На второй позиции с показателем в 699 тысяч экземпляров Toyota Corolla. Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris, которых в России на начало января 2018 года насчитывалось 674 тысячи.

В десятку самых популярных иномарок также попали KIA Rio, Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

Агентство напоминает, что всего в России на начало текущего года насчитывалось 26 миллионов иномарок, то есть около 61 процента от всего объема российского парка легковых автомобилей.