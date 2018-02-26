Спустя три года: возвращение абхазской премьер-лиги КВН

Фестиваль открытия премьер-лиги КВН, в котором приняло участие восемь команд, прошел в Государственной филармонии Республики Абхазия в понедельник 26 февраля.

Sputnik, Бадри Есиава.

"Наконец вернулись"

Ведущие, организаторы и жюри фестиваля открытия абхазской премьер-лиги КВН не уставали повторять, что Клуб веселых и находчивых, наконец, вернулся в республику. Три года прошло со дня, когда эта игра ушла "в подполье". Вернее, молодежь страны продолжала заниматься юмором, но, в большей степени, для себя и узкого круга людей.

То, что КВН все это время не просто жил, а даже развивался, стало очевидным в Государственной филармонии Абхазии в понедельник 26 февраля, когда торжественно открылась абхазская премьер-лига. Восемь команд, представлявшие города, районы и даже села Абхазии развеселили зрителей не только шутками, артистичностью, но и творческой смелостью.

Первыми выступила объединенная команда студентов исторического и филологического факультетов АГУ "Миф", которые задали тон всему фестивалю. Эти молодые парни и девушки, не переходя грань дозволенного и юмора, сумели рассмешить зал, казалось бы, далеко не веселой ситуацией в различных областях жизнедеятельности страны. Туризм, экономика, политика и быт, все это оказалось под "прицелом" их легкой иронии.

© Sputnik / Томас Тхайцук КВН

Социально-политическую тематику не обошла стороной и молодая гудаутская команда "Чарирама", чьи издевки об отличительных чертах известных чиновников Абхазии нашли отклик в виде громких аплодисментов среди зрителей.

Если не все, то по большей части проблем Ткуарчала, нанесли юмористический "удар" КВНщики из этого Города-героя Абхазии, название команды которой соответствовало своему стилю – "Дождевой удар". Такой самоиронией могут обладать только настоящие юмористы.

© Sputnik / Томас Тхайцук КВН

"Катком" по здравоохранению и экономике страны прошлась команда КВН "Ва-банк", представлявшая экономический факультет АГУ. В своих номерах ребятам удалось передать абсурдность, а порой, несправедливость большинства ситуаций, с которыми многие сталкиваются в Абхазии.

Приятно удивила команда "Абжыуаа" из села Пакуащ, чье выступление было не долгим, но емким и смешным.

Своей артистичностью отличились очамчырцы, чья команда называется "Город мира". Они порадовали любителей юмора не только шутками, но и танцами. Как может быть иначе, когда в составе сборной полуфиналист проекта "Ты супер! Танцы" телеканала НТВ Леон Капба, которому жюри фестиваля выразила отдельную благодарность.

© Sputnik / Томас Тхайцук КВН

Пожалуй, самой дерзкой командой премьер-лиги абхазского КВН была "Чегем" из села Джгерда. Не успев выйти на сцену, эти смелые ребята начали пускать острые шуточки в адрес ведущего и даже жюри, но это их совсем не обидело. Наоборот, судьи по-достоинству оценили сарказм и громко смеялись вместе с залом. Но самые большие эмоции вызвал не участник этой команды, но, видимо, ее талисман Сандрик, которому не больше пяти лет. Его короткие реплики в миниатюрах просто "взорвали" зал.

Интеллектуальный юмор и оправданное злословие продемонстрировала команда объединенного биологического и физико-математического факультетов АГУ. Эти юмористы тоже не оставили без своего колкого внимания самые актуальные темы в обществе, а их сценка в лучших традициях индийского кино, окунула зрителей в восточную экзотику.

Профессиональный и вердикт любителей

Член судейской коллеги, писатель Ардаш Овсепян поздравил организаторов и участников фестиваля с возрождением абхазской премьер-лиги КВН. Он отметил, что эта игра, действительно уникальна и дает возможность молодым людям раскрыть свой потенциал, что продемонстрировал самый маленький участник праздника, но тот, кто больше всех рассмешил зал Сандро из Джгерды.

Другой член жюри Даур Цвижба подчеркнул, что это событие знаменательно для Абхазии и пожелал молодым командам творческих успехов.

Руководитель молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорта Давид Цужба дал оценку игре каждой из восьми команд, но признался, что больше всех ему понравились ткуарчалцы.

Один из организаторов фестиваля КВН и член судейской коллегии Михаил Цкуа обратил внимание на то, как уверенно и профессионально вели себя юмористы на сцене, даже когда что-то шло не по плану.

Ведущий и организатор премьер-лиги КВН Михаил Гагулия еще до начала фестиваля, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия о том, как велась работу по возращению КВН в Абхазию.

"Когда мы решили воссоздать КВН в Абхазии, которого на тот момент уже не существовало, мы были удивлены тем, что в районах республики молодежь продолжала играть в КВН. Конечно, юмор, пока не на столь высоком уровне, но главное то, что ребята не бросили это дело и верили в возрождении КВН, как мы с Мишей", — поделился Гагулия.

С большим волнением наблюдала за выступлением Изольда из Сухума, чей сын был в составе команды биологов и физматов. Она призналась, что осталась довольным не только выступлением сына, но и всех других команд.

"Было смешно и весело. Почаще бы таких фестивалей и конкурсов КВН", — сказала она.

Ученица одной из сухумских школ Мадина отметила, что больше всего ей понравилась шутка, которую выдал маленький Сандро из Джгерды. С ее мнением согласился любитель юмора постарше Батал.