Ученые выяснили, какие продукты спасают от депрессии

В борьбе с депрессией человеку поможет употребление в пищу цельнозерновых продуктов, свежих фруктов и овощей.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Американские ученые нашли простой способ побороть депрессию — для этого человеку нужно перейти на питание свежими фруктами и овощами, пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.

Специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. Они пришли к такому выводу после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за людьми пожилого возраста.

Участники были разделены на три основные группы по уровню соответствия их питания диете DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), средиземноморской и традиционной западной диетам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Все о депрессии: вышла в свет монография врача-психотерапевта Хашба

Как показали результаты наблюдения, риск возникновения депрессии был ниже у представителей группы, питавшихся преимущественно продуктами, входящими в рацион при диете DASH (фрукты, овощи и обезжиренные продукты). Самый высокий показатель возникновения депрессии был у тех участников, чье питание больше соответствовало западной диете с высоким содержанием красного мяса.

По словам исследователей, их работа не доказывает, что диета DASH ведет к снижению риска психического расстройства, а лишь демонстрирует определенную взаимосвязь.

Ранее ученые установили, что всего час зарядки в неделю также заметно снижает вероятность развития депрессии.