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Статуэтки премии Оскар

КиноПоиск покажет церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире

© Depositphotos/ MidoSemsem
Общество
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КиноПоиск впервые в истории российского интернета покажет церемонию вручения "Оскаров" в прямом эфире.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Показ юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскара" состоится на сайте КиноПоиск.

Статуэтка премии Оскар, архивное фото
© CC BY-NC-ND 2.0 / Craig Piersma
Назвали кандидатов на главную номинацию премии "Оскар"

Прямая трансляция начнется в ночь с 4 на 5 марта в 02.30 по московскому времени. Посмотреть его можно будет как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

В этом году на "Оскар" претендуют такие фильмы, как "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Дюнкерк" и "Призрачная нить". Однозначного лидера нет, поэтому церемония обещает стать захватывающей.

КиноПоиск также запустил спецпроект, посвящённый премии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Пользователи увидят материалы об истории "Оскара", подготовленные Академией кинематографических искусств и наук специально к юбилею премии, и смогут проверить свою интуицию в традиционной игре КиноПоиска, где нужно угадать лауреатов в разных номинациях.




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