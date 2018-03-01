КиноПоиск покажет церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Показ юбилейной 90-й церемонии вручения "Оскара" состоится на сайте КиноПоиск. © CC BY-NC-ND 2.0 / Craig Piersma Назвали кандидатов на главную номинацию премии "Оскар"

Прямая трансляция начнется в ночь с 4 на 5 марта в 02.30 по московскому времени. Посмотреть его можно будет как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

В этом году на "Оскар" претендуют такие фильмы, как "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Дюнкерк" и "Призрачная нить". Однозначного лидера нет, поэтому церемония обещает стать захватывающей.

КиноПоиск также запустил спецпроект, посвящённый премии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Пользователи увидят материалы об истории "Оскара", подготовленные Академией кинематографических искусств и наук специально к юбилею премии, и смогут проверить свою интуицию в традиционной игре КиноПоиска, где нужно угадать лауреатов в разных номинациях.