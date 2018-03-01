Ешь, молись и веселись: иудеи Абхазии отмечают Пурим

Пурим – особый праздник еврейского народа, который отмечают в атмосфере легкости и веселья. В этот день не принято сдерживать свою радость.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухумской синагоге проходит Пурим – самый веселый праздник в иудаизме. В этот день верующие поют, веселятся, устраивают маскарады и делают подарки беднякам.

А начинается все с молитвы, которая заключается в чтении свитка Эстер.

"Эстер – это книга, в которой подробно описаны события, которые происходили более двух тысяч лет назад. Тогда-то большая часть еврейского народа могла быть уничтожена", – рассказывает исполняющий обязанности Хазана в Сухумской синагоге Иосиф Черняк.

Иосиф накидывает на себя талит и зовет в храм всех присутствующих мужчин, женщины не присутствуют во время молитвы. Каждый накидывает на себя талит и берет книгу с Эстером. Начинается молитва.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Самый веселый праздник: иудеи Абхазии отмечают Пурим

Традиции празднования

После чтения свитка празднование продолжается пиром, в котором главная заповедь – это веселье и радость. Все поют, танцуют, а дети даже переодеваются в маскарадные костюмы. В Абхазии евреи празднуют более скромно. Маскарадных костюмов здесь не увидеть, но главная заповедь не нарушается – стол ломится от праздничных яств, музыка играет, абхазские евреи танцуют и поют.

В этот день, по словам верующей Лий, каждый еврей обязан сделать несколько вещей.

"Во-первых, нужно принести в подарок малоимущему еврею не менее 300 рублей, больше, если есть возможность – пожалуйста", – поясняет Лия.

Вторая традиция праздника – блюдо, которое называется "Уши Амана".

"Блюдо делается треугольниками из разных видов теста – дрожжевого, песочного. Начинки также могут быть разными. Одна из них – орех, потому что когда прекрасная Эстер, которая спасла евреев, попала к персидскому царю, из-за того, что там не было кошерной пищи ей приходилось питаться орехами, которые всегда являются кошерными", – поясняет абхазская еврейка.

Третья заповедь – не ограничивать себя в веселии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник света: как иудеи в Абхазии отмечают Хануку

"Праздник символизирует радость спасшегося от гибели народа, – говорит Лия. – Важно много веселиться и пить. Нельзя себе отказывать в радости и веселье".

Пурим – особый праздник еврейского народа, который отмечают два дня в атмосфере легкости и веселья. В эти ни не принято сдерживать свою радость.

Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживающий в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") — именно отсюда и происходит название праздника Пурим.

Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер – жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате, еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер — Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.